"Je me bats désormais pour survivre" : l'appel à l'aide désarmant de Lamisha Musonda

Lamisha Musonda est en ce moment au plus mal. L'ancien espoir d'Anderlecht et de Malines a fait part de sa détresse sur ses réseaux sociaux.

Le clan Musonda vit en ce moment des destins contrastés. Tika Musonda a quitté Tottenham pour intégrer la cellule de recrutement de Liverpool l'été dernier. En tant que joueurs, ses deux frères Charly et Lamisha faisaient plus parler d'eux. Le premier cité était un grand espoir du football belge mais n'a pas réussi à percer à Chelsea, il est aujourd'hui retraité.

Lamisha Musonda a lui aussi quitté Anderlecht pour Chelsea en 2012. Il a ensuite joué deux matchs de Pro League pour Malines, avant de partir en Espagne et de finir sa carrière au TP Mazembe en 2020. Il est aujourd'hui au plus mal et a partagé sa tristesse sur ses réseaux sociaux.

Ses mots sont très graves : "Quand on réalise qu'il ne nous reste plus que quelques jours, on réalise aussi tous les gens qui ont été de notre côté et les souvenirs à chérir. La vie est dure mais la vue est belle".

Besoin de soutien

Il était absent des réseaux sociaux depuis mars 2024 et n'a pas de bonnes nouvelles à apporter : "Personne ne peut vraiment comprendre la douleur que vous endurez. Ces deux dernières années ont été particulièrement difficiles et éprouvantes pour moi. C'est avec une grande tristesse que je vous annonce que je lutte pour retrouver la santé, ce qui explique mon absence des réseaux sociaux. J'ai dû me rendre à l'évidence : ma santé est critique et je me bats désormais pour survivre".

Un véritable appel à l'aide : "Votre aide et vos prières me seraient d'un grand secours pendant cette période. Ma famille et moi nous battons, et je ne baisserai pas les bras jusqu'à mon dernier souffle. Comme vous pouvez le constater, j'ai eu la chance de vivre une si belle jeunesse… et j'ai encore tant à offrir. Mais il y a tant de personnes merveilleuses que j'aurais aimé pouvoir remercier en personne. Le fait de ne peut-être pas en avoir l'occasion me désole. Je vous aime tous. Lamisha".





Difficile de mettre des mots sur le mal qui le ronge depuis deux ans. Quel qu'il soit, la rédaction de Walfoot tient à apporter à Lamisha Musonda et à ses proches tous ses voeux de courage et rétablissement dans cette période difficile.