Et si Anderlecht disposait dans son propre noyau de la solution en attaque ? "Je m'en sens assez proche"

Samuel Ntanda travaille à sa percée à Anderlecht. Il voit en 2026 une année prometteuse et veut gravir les échelons.

L'été dernier, Samuel Ntanda a effectué son retour à Anderlecht. Le jeune attaquant y a été formé jusqu'à ses 14 ans, il est ensuite passé par Malines, Saint-Trond et la Sampdoria, où il a effectué ses débuts professionnels.

Le Sporting a déboursé 700 000 euros pour le faire revenir et l'a incorporé aux RSCA Futures. Il en est à 4 buts en 15 matchs de D1B mais était moins souvent titulaire avant la trêve, freiné par un problème au genou.

L'éclosion pour 2026 ?

Il espérait effectuer plus rapidement ses débuts en équipe première mais fait preuve de patience et réapprend à se faire au football belge : "Le tempo est plus élevé ici lorsque le ballon est en jeu, tandis que l'Italie est plus physique et tactique", explique-t-il à La Dernière Heure.

Le Bruxellois a pris confiance dans un rôle en profondeur, un profil qui manque justement à l'équipe fanion. Mais il ne s'emballe pas pour autant : "Je progresse pas à pas. Ma période avec les Futures est cruciale pour mon développement".

🚨𝐅𝐎𝐎𝐓𝐁𝐀𝐋𝐋 | Revivez le but de l’attaquant congolais Samuel Ntanda lors du match nul 2️⃣-2️⃣ entre Anderlecht U23 contre Seraing pic.twitter.com/eg8VxrVCVL



Le noyau A, est tout de même plus que dans un coin de sa tête : "Je m'en sens quand même assez proche. Mais j'ai encore beaucoup à apprendre et à prouver". Il reçoit régulièrement des conseils de Besnik Hasi, prend le temps avec les jeunes joueurs. Son souhait pour 2026 ? "Des buts et encore des buts". Des voeux justement partagés par l'entraîneur du Sporting.