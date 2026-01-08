Et si Anderlecht disposait dans son propre noyau de la solution en attaque ? "Je m'en sens assez proche"

Et si Anderlecht disposait dans son propre noyau de la solution en attaque ? "Je m'en sens assez proche"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Samuel Ntanda travaille à sa percée à Anderlecht. Il voit en 2026 une année prometteuse et veut gravir les échelons.

L'été dernier, Samuel Ntanda a effectué son retour à Anderlecht. Le jeune attaquant y a été formé jusqu'à ses 14 ans, il est ensuite passé par Malines, Saint-Trond et la Sampdoria, où il a effectué ses débuts professionnels.

Le Sporting a déboursé 700 000 euros pour le faire revenir et l'a incorporé aux RSCA Futures. Il en est à 4 buts en 15 matchs de D1B mais était moins souvent titulaire avant la trêve, freiné par un problème au genou.

L'éclosion pour 2026 ?

Il espérait effectuer plus rapidement ses débuts en équipe première mais fait preuve de patience et réapprend à se faire au football belge : "Le tempo est plus élevé ici lorsque le ballon est en jeu, tandis que l'Italie est plus physique et tactique", explique-t-il à La Dernière Heure.

Le Bruxellois a pris confiance dans un rôle en profondeur, un profil qui manque justement à l'équipe fanion. Mais il ne s'emballe pas pour autant : "Je progresse pas à pas. Ma période avec les Futures est cruciale pour mon développement".

Le noyau A, est tout de même plus que dans un coin de sa tête : "Je m'en sens quand même assez proche. Mais j'ai encore beaucoup à apprendre et à prouver". Il reçoit régulièrement des conseils de Besnik Hasi, prend le temps avec les jeunes joueurs. Son souhait pour 2026 ? "Des buts et encore des buts". Des voeux justement partagés par l'entraîneur du Sporting.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Anderlecht
RSCA Futures
Samuel Ntanda

Plus de news

L'arme du Standard pour la deuxième partie de saison ? "Ce n'est plus le même joueur"

L'arme du Standard pour la deuxième partie de saison ? "Ce n'est plus le même joueur"

11:20
"Vers une équipe qui joue un tel anti-football ?" : un vrai jeu de poker menteur autour de Radja Nainggolan

"Vers une équipe qui joue un tel anti-football ?" : un vrai jeu de poker menteur autour de Radja Nainggolan

11:00
"Je voulais revenir à Anderlecht" : les confessions de Francis Amuzu sur les discussions de l'été dernier

"Je voulais revenir à Anderlecht" : les confessions de Francis Amuzu sur les discussions de l'été dernier

09:00
Les Sadiki marqués à vie par les supporters d'Anderlecht : "Il a reçu des menaces de mort, je déprimais"

Les Sadiki marqués à vie par les supporters d'Anderlecht : "Il a reçu des menaces de mort, je déprimais"

10:30
Olivier Renard continue à prospecter : Anderlecht sur la piste d'un grand espoir bulgare

Olivier Renard continue à prospecter : Anderlecht sur la piste d'un grand espoir bulgare

08:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/01: Balov - Gassama

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/01: Balov - Gassama

08:00
Mbaye Leye plus mature qu'au Standard ? "Un jeune entraîneur dans un club en difficulté, c'est compliqué"

Mbaye Leye plus mature qu'au Standard ? "Un jeune entraîneur dans un club en difficulté, c'est compliqué"

10:00
Le Clasico n'a lieu que dans trois semaines, et pourtant : le Standard annonce la couleur à Anderlecht

Le Clasico n'a lieu que dans trois semaines, et pourtant : le Standard annonce la couleur à Anderlecht

07:00
Hans Cornelis au début de quelque chose de grand ? "Je le vois bien devenir le Pocognoli de Charleroi"

Hans Cornelis au début de quelque chose de grand ? "Je le vois bien devenir le Pocognoli de Charleroi"

08:30
Même pas sur le banc contre Saint-Gall : un départ se précise à Anderlecht

Même pas sur le banc contre Saint-Gall : un départ se précise à Anderlecht

23:00
L'Union a tenté sa chance pour un Brugeois l'été dernier : "Il y a eu un contact, mais..."

L'Union a tenté sa chance pour un Brugeois l'été dernier : "Il y a eu un contact, mais..."

07:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/01: Kikkenborg - Zeneli - Bassette

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/01: Kikkenborg - Zeneli - Bassette

23:00
De retour en Pro League par la grande porte ? Le Club de Bruges en pince pour un ancien d'Eupen

De retour en Pro League par la grande porte ? Le Club de Bruges en pince pour un ancien d'Eupen

07:40
"On n'a pas de plan de secours" : Besnik Hasi n'attend pas le chaînon manquant avant la fin du mois

"On n'a pas de plan de secours" : Besnik Hasi n'attend pas le chaînon manquant avant la fin du mois

20:20
🎥 Incorrigible : Gift Orban sanctionné pour son geste maladroit après s'être joué d'un ancien du Standard

🎥 Incorrigible : Gift Orban sanctionné pour son geste maladroit après s'être joué d'un ancien du Standard

06:30
Il n'y a pas que Thorgan Hazard et Marco Kana : le plan d'Anderlecht pour conserver Nathan De Cat

Il n'y a pas que Thorgan Hazard et Marco Kana : le plan d'Anderlecht pour conserver Nathan De Cat

19:30
🎥 He's back : Jérémy Doku décisif avec Manchester City, un ancien de l'Union lui répond

🎥 He's back : Jérémy Doku décisif avec Manchester City, un ancien de l'Union lui répond

22:30
Une offre est venue tout bouleverser : quand Charleroi et Bruges se battaient pour le bourreau du Congo

Une offre est venue tout bouleverser : quand Charleroi et Bruges se battaient pour le bourreau du Congo

22:00
Il n'y a pas que le Patro qui est en embuscade : Radja Nainggolan ouvre la porte à un départ

Il n'y a pas que le Patro qui est en embuscade : Radja Nainggolan ouvre la porte à un départ

21:00
Un accord est proche : l'Union Saint-Gilloise en passe de boucler son deuxième renfort de l'hiver

Un accord est proche : l'Union Saint-Gilloise en passe de boucler son deuxième renfort de l'hiver

21:40
Le but de Cvetkovic n'a pas suffi : Anderlecht s'incline en amical, Hey marque contre son camp

Le but de Cvetkovic n'a pas suffi : Anderlecht s'incline en amical, Hey marque contre son camp

16:30
1
🎥 Football et terrains blancs : le but encaissé en Pro League qui hantera Thibaut Courtois jusqu'au bout

🎥 Football et terrains blancs : le but encaissé en Pro League qui hantera Thibaut Courtois jusqu'au bout

21:20
Le Standard insiste : pourquoi la priorité de Marc Wilmots n'est pas facile à boucler

Le Standard insiste : pourquoi la priorité de Marc Wilmots n'est pas facile à boucler

20:40
Il n'avait que peu de route à faire : un ancien d'Anderlecht a rendu visite au groupe pendant le stage

Il n'avait que peu de route à faire : un ancien d'Anderlecht a rendu visite au groupe pendant le stage

15:30
🎥 Le premier en 2026 : Charles De Ketelaere commence l'année de la plus belle des manières

🎥 Le premier en 2026 : Charles De Ketelaere commence l'année de la plus belle des manières

20:00
Catastrophe pour Gaëtan Englebert ! L'un des meilleurs joueurs du RFC Liège met fin à son contrat

Catastrophe pour Gaëtan Englebert ! L'un des meilleurs joueurs du RFC Liège met fin à son contrat

18:40
Ses racines liégeoises sont bien là : le fils d'un ancien d'Arsenal pourrait intéresser le football belge

Ses racines liégeoises sont bien là : le fils d'un ancien d'Arsenal pourrait intéresser le football belge

19:00
1
Un invité rapidement reconnu : mais que faisait Kevin De Bruyne à Fléron ?

Un invité rapidement reconnu : mais que faisait Kevin De Bruyne à Fléron ?

18:20
Seraing a tout tenté face à l'Ajax : " En arrivant, ils ont tous sorti leur téléphone"

Seraing a tout tenté face à l'Ajax : " En arrivant, ils ont tous sorti leur téléphone"

18:00
L'affaire Nainggolan est lancée : Lokeren est furieux, Stijn Stijnen sort du bois

L'affaire Nainggolan est lancée : Lokeren est furieux, Stijn Stijnen sort du bois

17:00
"Il faut bien que ça s'arrête un jour" : un ancien entraîneur du Standard à la retraite en fin de saison

"Il faut bien que ça s'arrête un jour" : un ancien entraîneur du Standard à la retraite en fin de saison

17:30
Anderlecht passe à l'action concernant Thorgan Hazard

Anderlecht passe à l'action concernant Thorgan Hazard

07/01
La Coupe du Monde reste l'objectif : un Diable a-t-il compromis son transfert...en jouant trop bien ?

La Coupe du Monde reste l'objectif : un Diable a-t-il compromis son transfert...en jouant trop bien ?

16:00
Hans Cornelis prolonge la série : la statistique folle de Charleroi depuis son retour parmi l'élite

Hans Cornelis prolonge la série : la statistique folle de Charleroi depuis son retour parmi l'élite

14:40
Le feu et le feu ? Un coach au sang chaud veut aller débaucher Radja Nainggolan à Lokeren

Le feu et le feu ? Un coach au sang chaud veut aller débaucher Radja Nainggolan à Lokeren

14:20
🎥 Le Congo est furieux : Mohamed Amoura forcé de s'expliquer après sa célébration polémique

🎥 Le Congo est furieux : Mohamed Amoura forcé de s'expliquer après sa célébration polémique

15:00

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 20
RFC Seraing RFC Seraing 16/01 RWDM Brussels RWDM Brussels
Jong Genk Jong Genk 16/01 Lommel SK Lommel SK
RSCA Futures RSCA Futures 17/01 La Gantoise La Gantoise
Eupen Eupen 17/01 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 17/01 KV Courtrai KV Courtrai
FC Liège FC Liège 17/01 Francs Borains Francs Borains
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 18/01 KSC Lokeren KSC Lokeren
Beerschot Beerschot 18/01 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved