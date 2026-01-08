Mbaye Leye plus mature qu'au Standard ? "Un jeune entraîneur dans un club en difficulté, c'est compliqué"

Mbaye Leye est le nouvel adjoint de Rik De Mil à La Gantoise. Il retrouve ainsi un club qu'il connaît bien, mais aussi un coach avec qui le courant passe bien.

Voici Mbaye Leye de retour dans le grand bain. L'ancien entraîneur du Standard a retrouvé du boulot à La Gantoise, où il secondera Rik De Mil, qu'il connaît grâce au cours de la Licence Pro : "Nous avions déjà une relation amicale. De plus, il prône un football positif. Nous partageons la même philosophie. Je savais que j'aimerais travailler avec lui", explique-t-il au Nieuwsblad.

"J'ai longtemps travaillé avec Michel Preud'homme et Rik me le rappelle parfois. Rik possède des qualités exceptionnelles en matière de communication. Il est honnête et sait mettre tout le monde à l'aise. C'est la base. Le respect. Et le travail acharné", poursuit Leye.

Un adjoint destiné à redevenir entraîneur principal ?

Après avoir goûté au costume de T1 au Standard, Zulte Waregem et Seraing, Leye revient donc comme T2. Mais il n'estime pas avoir été propulsé trop tôt sous le feu des projecteurs : "J'avais des qualités qui ont incité Michel Preud'homme à me considérer comme son successeur au Standard. Donc, ce n'est pas trop tôt. Mais travailler comme jeune entraîneur dans un club en difficulté financière est toujours difficile".

Il n'a pas oublié ses ambitions comme entraîneur mais ne veut pas tomber dans la précipitation : "J'ai une vision à long terme. Si je redeviens entraîneur principal à soixante ans, aucun problème. Si je suis encore entraîneur adjoint ici pendant six ans, très bien. Je fais cela avec une conviction totale".



Il fera donc preuve de loyauté à l'égard de Rik De Mil : "Mon contrat stipule que je suis entraîneur adjoint. Je connais mon rôle. Si Rik me demande d'aller chercher un café, je le fais. Il a l'audace d'embaucher un ancien entraîneur principal comme adjoint, il pense que je peux le challenger et l'aider, c'est ce que je veux faire".