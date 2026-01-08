Hans Cornelis au début de quelque chose de grand ? "Je le vois bien devenir le Pocognoli de Charleroi"

Hans Cornelis a été confirmé à la tête du Sporting Charleroi. Confirmera-t-il les bonnes dispositions constatées lors de son intérim ?

Comme attendu, Charleroi a confirmé Hans Cornelis comme entraîneur principal après les trois matchs convaincants contre l'Union Saint-Gilloise, Genk et Anderlecht au départ de Rik De Mil. Le plus difficile arrive maintenant : la confirmation face à des adversaires moins sexys sur papier.

La RTBF a interrogé Thomas Chatelle pour en savoir plus sur l'homme qui se cache derrière le nouveau T1 des Zèbres. Il l'a bien connu à Genk, où ils ont évolué ensemble pendant trois ans, de 2005 à 2008.

Les deux compères évoluaient ensemble sur le flanc droit (Cornelis comme latéral, Chatelle quelques mètres plus haut). Et ce n'est pas tout : "On était très proches à l’époque car j’étais capitaine et lui vice-capitaine. On gérait ensemble la vie de vestiaire et Hans fut un précieux allié pour moi dans les dossiers parfois délicats... comme la caisse des amendes", rigole Chatelle.

Un leader dans l'âme

Le consultant était déjà frappé par son professionnalisme : "C’était un joueur très rigoureux et fort attentif à ce qu’on appelle l’entraînement invisible". Hans Cornelis vivait pour le football et faisait tous les efforts nécessaires sur et en dehors du terrain. Le voir éclore comme coach n'est finalement que la suite logique.



"C’était aussi un gars capable d’assurer une bonne ambiance au vestiaire : c’était déjà un leader, à l’image d’autres équipiers comme Wouter Vrancken, Sébastien Pocognoli, Faris Haroun et Wim De Decker, qui font tous aujourd’hui carrière comme coachs. On avait un groupe qui pratiquait l’auto-gestion, et Hans n’était pas le dernier à s’intéresser aux aspects tactiques. Franchement, vu son profil, je le vois bien devenir le Pocognoli de Charleroi. Si bien sûr les circonstances lui sourient", conclut Thomas Chatelle.