Il n'y a pas que Thorgan Hazard et Marco Kana : le plan d'Anderlecht pour conserver Nathan De Cat

Il n'y a pas que Thorgan Hazard et Marco Kana : le plan d'Anderlecht pour conserver Nathan De Cat
Photo: © photonews
Anderlecht veut accélérer dans le dossier Nathan De Cat. Le jeune milieu de terrain de 17 ans est considéré comme l'un des plus grands talents de Neerpede mais est aussi clairement dans le viseur de plusieurs clubs européens de premier plan.

Anderlecht veut absolument garder sa pépite plus longtemps à bord et espère le laisser mûrir encore au moins un an et demi au Lotto Park. Cette ambition se traduit également par des négociations contractuelles. Le Sporting veut récompenser De Cat par un contrat amélioré, adapté à son développement sportif rapide et à son statut croissant au sein du club.

Il faut dire que l'intérêt venu de l'étranger est de plus en plus concret. Des clubs d'Allemagne et d'Angleterre (entre autres) suivent ses performances de près et voient en De Cat un joueur au potentiel immense.

Olivier Renard a des arguments à faire valoir

Sportivement, Anderlecht veut le rendre encore plus important, lui donner les clefs du jeu. La direction avance que rester à Bruxelles est crucial pour son développement, en termes de minutes de jeu, de stabilité et d'encadrement. D'autant que si le plan se passe comme prévu, la valeur du joueur (qui a grimpé à 17 millions d'euros, estime Transfermarkt) devrait continuer à monter.

Les mois à venir seront donc cruciaux. Anderlecht agit contre la montre pour retenir De Cat plus longtemps. Du haut de ses 17 ans, le joueur est dans les temps. Mais difficile de rester insensible à tout l'intérêt autour de lui.


Voir Anderlecht vouloir le prolonger n'est que normal. Après tout, lors de sa dernière prolongation, Nathan De Cat venait à peine de fêter ses 16 ans, il débutait alors avec les RSCA Futures. A l'image des négociations avec Thorgan Hazard et Marco Kana, le Sporting est en mode prolongation en ce début de mercato.

Anderlecht
Nathan De Cat

