Quel choix pour sa fin de carrière ? Adriano Bertaccini pousse Thorgan Hazard...vers l'Arabie saoudite

Thorgan Hazard prolongera-t-il l'aventure à Anderlecht ? Adriano Bertaccini en serait ravi, mais ce n'est pourtant pas ce qu'il lui conseillerait.

Thorgan Hazard est dans une situation indécise à Anderlecht : son contrat arrive à échéance en fin de saison. La direction lui a déjà proposé de prolonger, mais n'a pas encore trouvé d'accord.

Assis à ses côtés en interview pour DAZN, Adriano Bertaccini s'est vu poser la question suivante : que ferait-il à la place de Thorgan ? "En fin de carrière ? L'Arabie saoudite". Une réponse qui a beaucoup fait rire le principal intéressé.

Toutes les options restent ouvertes

Bertaccini a clarifié sa pensée : il est évidemment pour une prolongation de son coéquipier, mais se met à sa place : " Pour les jeunes, il est précieux d'apprendre d'un joueur comme Toto. Mais pour lui-même ? Je ne sais pas".

L'ancien Diable Rouge a réagi : Anderlecht est-il son dernier club ? "Je ne sais pas. C'est possible. Ce que je sais, c'est que j'aimerais encore jouer deux ou trois ans".

"J'ai presque perdu une année à cause de cette blessure au genou. Donc il me reste encore un an à rattraper", conclut-il. Rattrapera-t-il le temps perdu au Lotto Park ? L'été dernier, un départ semblait presque acquis. Mais depuis, Thorgan Hazard est devenu un titulaire indiscutable, et même le meilleur buteur de l'équipe (et son deuxième meilleur passeur).



