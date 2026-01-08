L'Union a tenté sa chance pour un Brugeois l'été dernier : "Il y a eu un contact, mais..."

Trouver un nouveau gardien était l'une des priorités de l'Union cet été. Les Saint-Gillois ont sondé le terrain au Club de Bruges.

C'est finalement Kjell Scherpen qui a pris place dans les buts de l'Union, succédant ainsi à Anthony Moris. Du haut de sa carcasse de plus de deux mètres, le Néerlandais renseigne déjà une expérience en Pro League, du côté d'Ostende. Mais les Saint-Gillois ont un temps espéré pouvoir attirer un gardien encore actif dans notre championnat.

La direction espérait pouvoir attirer Nordin Jackers, en fin de contrat avec le Club de Bruges et toujours confronté à la concurrence de Simon Mignolet. Mais le gardien de 28 ans a fini par resigner jusqu'en 2029 en juin dernier, coupant court à tout départ.

Dans son élément à Bruges

Il n'a jamais vraiment douté quant à l'issue du dossier : "Je savais avant les Play-Offs que des discussions auraient lieu concernant un nouveau contrat, mais je voulais me concentrer sur la fin de saison. Nous avons rapidement trouvé un accord par la suite. Il y a beaucoup de respect mutuel entre nous", explique-t-il au Nieuwsblad.

L'approche de l'Union ? Rapidement oubliée : "Il y a eu un contact, mais je n'y ai même pas prêté attention. Je voulais rester au Club de Bruges et je l'ai immédiatement dit à mon agent. Mon objectif est de jouer le plus de matchs possible ici, rien de plus".



Nordin Jackers est désormais tourné vers son retour à la compétition, lui qui est sur la touche depuis la fin du mois de novembre : "Hier, cela a fait exactement six semaines que je me suis fracturé une côte. C'est le temps normal de guérison, et les médecins étaient tout à fait disposés à me laisser ce temps. La seule chose que je ne fais pas pour le moment, c'est plonger".