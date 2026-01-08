Le Clasico n'a lieu que dans trois semaines, et pourtant : le Standard annonce la couleur à Anderlecht

Le Standard fera face à un calendrier difficile pour la reprise. Mais les Rouches pourront compter sur un public toujours au rendez-vous.

Ces dernières saisons, le Standard s'est souvent montré plus à l'aise dans un rôle d'outsider à l'occasion de chocs qui sentent le soufre que face à des blocs bas face à qui il devrait endosser le rôle de favori. Cela tombe bien, la reprise est plutôt copieuse.

Après un déplacement à Charleroi, les Rouches recevront La Gantoise et Anderlecht, puis défieront l'Union Saint-Gilloise et Genk. Deux matchs retiennent un peu plus l'attention que les autres en bords de Meuse : le choc wallon au Mambourg et le Clasico contre Anderlecht.

Pour l'amour du blason

Si les Carolos réussissent assez bien aux Liégeois depuis des années, il en va autrement d'Anderlecht, qui a gagné les trois dernières rencontres et est invaincu face à son rival depuis octobre 2023. Le premier février, le Standard sera poussé par un sacré supplément d'âme : Sclessin affiche déjà sold out.

À trois semaines de la rencontre, toutes les places ont trouvé preneur. Malgré la perte de vitesse des deux clubs sur le plan sportif depuis une dizaine d'années, la rivalité est toujours aussi forte.





Les supporters rouches feront donc du bruit pour pousser leur équipe. Une crainte demeure toutefois : celle de voir le stade garni de visiteurs occasionnels, à qualifier de spectateurs plus que de supporters. Le dernier Clasico à Sclessin avait d'ailleurs été anormalement peu chahuté pour les Anderlechtois.