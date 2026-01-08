L'arme du Standard pour la deuxième partie de saison ? "Ce n'est plus le même joueur"

Dennis Ayensa semble déterminé à repartir de l'avant au Standard. Il sort pourtant d'une première partie de saison assez frustrante.

Sa sortie très maladroite contre Dender après l'élimination en Coupe traduisait sans doute un certain mal-être. Cette saison, Dennis Ayensa est souvent apparu assez nerveux. L'ancien attaquant de l'Union Saint-Gilloise est le premier conscient que son bilan de deux buts en championnat n'est pas suffisant.

Il semble toutefois revenu au stage dans de meilleures dispositions : "Je ne sais pas ce qu'il a, Dennis, mais il a retrouvé le sourire. Ce n'est plus le même qu'il y a quelques semaines", explique Marc Wilmots, cité par SudInfo.

Le prinicpal concerné a son explication : "Je reviens de Dubaï, c'est pour ça. J'ai apprécié ce break, primordial pour ma famille et moi. Et je suis heureux de retoucher le ballon sous le soleil".

Les batteries rechargées

Le stage au Portugal semble faire beaucoup de bien à tout le groupe : "Je pense que tout le monde apprécie ce stage. Tout est parfait ici. En plus, on est sixième. Cela nous motive pour les gros matchs qui arrivent".



Être virtuellement dans les Champion's Playoffs avec une telle marge de progression, voilà qui est encourageant pour le Standard. Même topo pour Dennis Ayensa, qui a débuté les quatre derniers matchs de championnat mais qui sait qu'il doit apporter plus. D'autant qu'avec la suspension de Timothé Nkada, les Rouches devront légèrement se réinventer offensivement.