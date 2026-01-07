Le Standard insiste : pourquoi la priorité de Marc Wilmots n'est pas facile à boucler

Le Standard continue à pousser pour Eric Bocat. Il faut dire que les besoins de l'équipe à son poste sont toujours bien présents.

L'été dernier déjà, le Standard a tenté le coup pour se faire prêter Eric Bocat. Mais l'approche était trop tardive : le faux départ sous Mircea Rednic avait valu à la direction de se réactiver sur le marché des transferts. Après s'être démené pour faire venir les renforts dès le début de l'été, Marc Wilmots avait constaté que quelques arrivées supplémentaires ne feraient pas de tort à l'équipe.

Mais pour Bocat, il était trop tard : Stoke City n'était plus en mesure de se retourner pour faire venir un nouvel arrière gauche et a donc coupé court à la demande de prêt. S'y prendre plus tôt cet hiver permettra-t-il de boucler le dossier ?

Du côté du Standard, la situation n'a guère évolué : Tobias Mohr reste titulaire et affiche une mentalité exemplaire mais a montré ses limites. Derrière lui, Alexandro Calut n'a pas convaincu et est désormais troisième choix dans la hiérarchie, derrière Boli Bolingoli, qui revient tout juste de quatre mois à l'infirmerie et n'a débuté que sept matchs en 2025.

Un profil qui a déjà fait merveille en Pro League

Voir le Standard revenir à la charge pour Bocat cet hiver n'est pas anodin quant à l'intérêt porté par le club. Le staff le connaît d'ailleurs particulièrement bien : ce n'est autre que José Jeunechamps qui a lancé sa carrière à Mouscron.

Arrivé en provenance de la réserve de Lille en 2020, Bocat a vécu la triste dernière saison de l'Excel dans le football professionnel. Malgré le marasme autour du club en D1B, il s'y était révélé. Grâce à l'expérience de garçons comme Clément Tainmont, Teddy Chevalier, Christophe Lepoint ou Jérémy Taravel (qui avait rejoint Jeunechamps dans le staff du Standard la saison dernière), le Français avait rapidement progressé.





Parmi les meilleurs joueurs de la saison, il avait rapidement rebondi après la faillite des Hurlus, signant à Saint-Trond. Chez les Canaris, toujours aussi chers à un certain Marc Wilmots, il s'était là aussi mis en évidence sous les ordres de Bernd Hollerbach puis Thorsten Fink. Son coffre et son volume de jeu sur le flanc avaient fait merveille dans un rôle de piston, au sein d'une animation en 3-5-2 ou en 3-4-3.

Des systèmes qui parlent encore bien aux Rouches depuis qu'Ivan Leko en a martelé les principes pendant un an et demi. Le groupe en a un peu dévié en première partie de saison, mais Vincent Euvrard a publiquement confirmé qu'une bonne partie de l'effectif était toujours taillée pour de telles animations. Il a joint le geste à la parole en passant à un schéma en 3-4-1-2 pour les deux derniers matchs de 2025.

L'arrivée d'Eric Bocat aidera-t-elle le Standard à revenir un dans un système à trois derrière sur la durée ? Son profil pourrait permettre à l'équipe de déborder avec un peu plus d'aisance et de vitesse depuis le flanc gauche. Les arguments ne manquent pas...mais il faudra également en trouver pour convaincre Stoke City.

Dans le Yorkshire, l'ancien du STVV ne joue pas autant qu'il l'espérait. Il a pourtant livré une solide première saison comme titulaire. Mais l'été dernier, les Potters ont réussi à attirer Aaron Cresswell (trois fois international anglais) en provenance de West Ham. L'homme aux 369 apparitions pour les Hammers s'est alors immédiatement imposé comme titulaire. Cette saison, Bocat n'a ainsi débuté que six matchs de Championship.

Mais les blessures rendent la situation un peu plus confuse qu'il y a six mois, où c'est surtout le temps qui avait joué contre le Standard. Le 26 décembre, lors du traditionnel Boxing Day, Cresswell s'est blessé contre Preston et a manqué les trois rencontres au programme depuis lors. C'est d'autant plus embêtant que Bocat est lui aussi sur la touche depuis le 20 décembre. Le défenseur central Ben Gibbson a alors été décalé sur la gauche...il vient lui aussi de se blesser.

Selon le média local StokeLive, les trois hommes pourraient être retapés dans le courant du mois. Mais l'incertitude les concernant n'aide pas à y voir plus clair sur la situation. L'issue du dossier semble devoir dépendre de leur rétablissement. En attendant, le Standard se devra d'être d'attaque dès la reprise pour conserver sa sixième place fortement convoitée par l'Antwerp, Genk et La Gantoise. Boli Bolingoli, qui présente un profil relativement similaire à celui de Bocat, pourrait ainsi avoir une carte à jouer.