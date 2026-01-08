Ca ne lui fera pas plaisir : Rik De Mil va perdre son meilleur buteur

Grosse perte pour La Gantoise : le meilleur buteur des Buffalos, Omri Gandelman, s'en va. Il a d'ores et déjà quitté le stage et va signer en Italie.

La Gantoise est en manque de joueurs capables d'alimenter le marquoir : Wilfred Kanga, par exemple, n'a inscrit que 4 buts cette saison, Hyllarion Goore seulement trois. Dante Vanzeir n'a pas marqué et a quitté Gand pour le Cercle de Bruges.

Le meilleur buteur des Buffalos est un milieu de terrain : il s'agit d'Omri Gandelman, auteur de 7 buts en 18 matchs de championnat. Et l'Israélien de 25 ans... s'en va, révèle le Nieuwsblad : Gandelman a d'ores et déjà quitté Oliva, où La Gantoise est en ce moment en stage.

Gandelman va rejoindre Lecce

Omri Gandelman va en effet s'engager en faveur de Lecce, 16e de Serie A. L'été dernier, le médian israélien pouvait s'engager au FC Bologne, mais Gand avait refusé. Cette fois, il a été autorisé à partir. Hasard ou non ? Lors du dernier match de championnat en 2025, Gandelman n'avait pas été titularisé par Rik De Mil.

Gandelman avait été acheté 2,3 millions d'euros en 2023. Milieu de terrain au style peu orthodoxe, l'ancien du Maccabi Netanya s'était imposé par sa capacité à jaillir dans la boîte pour marquer de nombreux buts - 33 en 107 matchs.



On ignore le montant que touchera La Gantoise mais Gandelman est estimé à 5 millions d'euros sur Transfermarkt. Une somme que le club utilisera à bon escient pour offrir à Rik De Mil des joueurs adaptés à son système.