"Je voulais revenir à Anderlecht" : les confessions de Francis Amuzu sur les discussions de l'été dernier

Francis Amuzu peut enfin montrer ce qu'il a dans le ventre à Grêmio. Les premiers mois n'ont pourtant pas été faciles, il a d'ailleurs pensé à un départ l'été dernier.

Francis Amuzu avoue qu'il a brièvement pensé à revenir à Anderlecht cet été : "Le Sporting, c'est chez moi. Je l'ai aussi dit à mon agent. Je voulais revenir. Il y a eu des contacts, mais cela n'a jamais abouti", déclare-t-il dans Het Nieuwsblad.

Les premiers mois au Brésil ont été sportivement difficiles. "En dehors du terrain, tout allait bien. Nous vivons bien, ma fille va dans une école internationale et ma famille est heureuse. Mais sur le terrain, je n'arrivais pas à trouver mon rythme, et si le football ne suit pas, cela commence à me peser".

Une période d'adaptation bien légitime

Après des débuts méritants, Amuzu s'est soudain retrouvé sur le banc ou même en dehors de la sélection. "Je n'allais pas au Brésil pour rester anonyme. Je voulais faire la différence. À ce moment-là, j'étais vraiment au plus bas et je me demandais si j'avais fait le bon choix".

Son départ n'était pourtant pas anodin. Le Belgo-Ghanéen avait besoin de quelque chose de nouveau après dix ans à Anderlecht. "J'y étais depuis toujours et j'avais manqué quelques transferts. Grémio était une étape dans l'inconnu, mais c'était une étape que j'ai franchie avec conviction".


Depuis, il est plus épanoui dans sa nouvelle vie : "On disait que je m'enterrerais à Grémio, mais ce n'est pas vrai. Le football est très important ici, le niveau est élevé. Je joue maintenant tout le temps et je rentre chaque semaine chez moi avec des bleus".

