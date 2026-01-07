"On n'a pas de plan de secours" : Besnik Hasi n'attend pas le chaînon manquant avant la fin du mois

"On n'a pas de plan de secours" : Besnik Hasi n'attend pas le chaînon manquant avant la fin du mois
Photo: © photonews
La défaite contre St. Gall l'a encore rappelé, Anderlecht a du pain sur la planche pour la deuxième partie de saison. Besnik Hasi attend du renfort mais se montre réaliste.

Les six victoires de rang enregistrées à la fin de l'automne ont donné un nouvel élan à Anderlecht. Mais avant la trêve, le Sporting n'a gagné qu'une seule de ses quatre rencontres. Cet après-midi, les Mauves ont mordu la poussière contre les Suisses de St. Gall (1-2).

Une joute amicale qui a particulièrement exposé les manquements des Mauves en attaque. Adriano Bertaccini et Thorgan Hazard ont alterné comme homme le plus avancé sur l'échiquier, sans grand succès.

Mihajlo Cvetković s'est montré plus inspiré en marquant lors de sa montée au jeu, bien lancée en profondeur par Enric Llansana : "Il fait ce qu'on attend d'un jeune attaquant, mais ce n'est pas non plus un pivot pur", explique Hasi à l'issue de la rencontre, cité par Het Laatste Nieuws.

Un point de fixation, le chaînon manquant

L'équation doit aussi tenir compte du profil d'Adriano Bertaccini : "Il a besoin d'espace et d'un point de contact pour être dangereux. C'est un buteur, mais pas un pur attaquant. Voilà qui explique le problème". Le manque d'un vrai numéro neuf est plus que jamais perceptible : "On n'a pas de plan de secours, car aucun joueur devant n'est capable de garder le ballon".


Du renfort devrait donc débarquer...mais sans doute pas tout de suite : "Il faut d'abord que des joueurs partent et que l'effectif soit réduit. Je ne m'attends pas à un nouvel attaquant avant fin janvier", souffle Hasi. "Le seul point positif, c'est la Coupe du monde qui approche en juin. Certains joueurs pourraient être en quête de temps de jeu pour conserver leurs chances d'être sélectionnés. Nous pourrions peut-être en profiter", conclut-il.

Anderlecht

