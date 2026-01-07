🎥 Le premier en 2026 : Charles De Ketelaere commence l'année de la plus belle des manières

L'Atalanta l'a emporté 0-2 à Bologne. Charles De Ketelaere a grandement contribué à l'ouverture du score des siens.

L'Atalanta vit une saison très contrastée. Redescendue jusqu'à la treizième place de Serie A à la fin du mois de novembre, la Dea semble aller mieux mais reste assez irrégulière. Ce soir, les hommes de Raffaele Palladino se rendaient à Bologne.

L'une des quelques rencontres de championnat qui séparent l'équipe d'une rencontre de Ligue des Champions importante...contre l'Union Saint-Gilloise. Charles De Ketelaere était ainsi titulaire.

De retour à son meilleur niveau

C'est lui qui a permis aux siens de concrétiser leur domination quelques minutes avant la mi-temps. Lancé sur la droite, CDK a fait tourner en bourrique son adversaire direct avant d'adresser un centre parfaitement dosé à Nikola Krstović, qui a repris en un temps.

🎯 | Premier assist en 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ pour Charles De Ketelaere ! 🇧🇪✨ #BolognaAtalanta pic.twitter.com/UEcVYcse4y — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) January 7, 2026

Très en forme en Ligue des Champions contre Chelsea et Francfort, le Diable Rouge n'avait été décisif que lors de deux rencontres de Serie A en première partie de saison, voilà qui confirme sa montée en puissance des dernières semaines.





Il rappelle par la même occasion sa capacité à occuper plusieurs postes : tant utilisé comme deuxième attaquant, tantôt aligné comme meneur de jeu, il est aussi capable de faire la différence en étant excentré. Rudi Garcia semble parti pour encore avoir un faible pour lui en 2026.