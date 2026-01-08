Olivier Renard continue à prospecter : Anderlecht sur la piste d'un grand espoir bulgare

Anderlecht veut se renforcer à plusieurs positions cet hiver. Les Mauves étudieraient notamment le profil de Kristiyan Balov.

Avec son équipe de scouting, Olivier Renard n'hésite pas à superviser des compétitions moins médiatisées, pour y dénicher des joueurs à un prix plus intéressant. Les recruteurs mauves ont notamment passé l'Efbet Liga bulgare au peigne fin.

Selon le journaliste Ben Jacobs, le Sporting a noté le nom de Kristiyan Balov, un ailier gauche de 19 ans. L'international espoir bulgare en est à sa première saison pleine dans le championnat local avec le Slavia Sofia et impressionne par sa vivacité et la qualité de ses dribbles.

Anderlecht n'est pas seul sur le dossier

Le joueur serait disponible pour un peu moins de deux millions d'euros. Mais d'autres clubs sont évidemment sur le coup. Trabzonspor, Ludogorets, le Raków Częstochowa et Qarabag sont ainsi également cités.

Ludogorets serait d'ailleurs déjà passé à l'action mais a vu son offre être refusée par le Slavia Sofia. Anderlecht aura-t-il plus de chance que la locomotive du championnat bulgare ?





Le Sporting pourrait avoir une carte à jouer, mais la situation n'est pas si simple. Comme l'a encore rappelé Besnik Hasi après la défaite d'hier lors du match amical contre Saint-Gall, il faut d'abord penser à dégraisser le noyau avant d'acheter.