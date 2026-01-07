Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/01

Redaction
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/01
Photo: © Photonews

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !

Anderlecht passe à côté d'un talent très courtisé en Europe

Suivi de près par Anderlecht et d'autres clubs européens, Issa Tounkara a fait un autre choix. Il rejoindra l'Espagne. (Lire la suite)


Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 06/01

Plus de news

OFFICIEL : un club de Pro League se sépare d'un entraîneur adjoint

OFFICIEL : un club de Pro League se sépare d'un entraîneur adjoint

08:00
"Je n'y penserais jamais" : Toby Alderweireld très clair au sujet du Soulier d'Or

"Je n'y penserais jamais" : Toby Alderweireld très clair au sujet du Soulier d'Or

07:40
Passé du chômage à l'élite : la revanche du nouveau pilier de Lokeren

Passé du chômage à l'élite : la revanche du nouveau pilier de Lokeren

07:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/01

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/01

06:40
"Je serais choqué si quelqu'un d'autre gagnait" : Ivan Leko n'a qu'un seul favori pour le Soulier d'Or

"Je serais choqué si quelqu'un d'autre gagnait" : Ivan Leko n'a qu'un seul favori pour le Soulier d'Or

07:00
Anderlecht passe à côté d'un talent très courtisé en Europe

Anderlecht passe à côté d'un talent très courtisé en Europe

06:40
Ils ont bien fait de dire non cet été : le Cercle de Bruges va toucher le gros lot

Ils ont bien fait de dire non cet été : le Cercle de Bruges va toucher le gros lot

06:20
Besnik Hasi l'a métamorphosé : Anderlecht veut désormais le prolonger

Besnik Hasi l'a métamorphosé : Anderlecht veut désormais le prolonger

23:00
Marlon Fossey fait le point sur sa situation au Standard de Liège

Marlon Fossey fait le point sur sa situation au Standard de Liège

22:30
Un trophée qui a perdu en prestige ? Le Soulier d'Or remis en cause par un ancien vainqueur

Un trophée qui a perdu en prestige ? Le Soulier d'Or remis en cause par un ancien vainqueur

22:00
Il coûte trop cher à son club : un Diable Rouge poussé vers la sortie cet hiver

Il coûte trop cher à son club : un Diable Rouge poussé vers la sortie cet hiver

21:40
Le grand ménage commence à Anderlecht : Besnik Hasi voudrait se séparer de deux joueurs

Le grand ménage commence à Anderlecht : Besnik Hasi voudrait se séparer de deux joueurs

21:20
C'est officiel : Charleroi a choisi qui succédera à Rik De Mil

C'est officiel : Charleroi a choisi qui succédera à Rik De Mil

21:00
L'Algérie brise les espoirs de Noah Sadiki et de la RDC en fin de match

L'Algérie brise les espoirs de Noah Sadiki et de la RDC en fin de match

20:30
Julien Duranville de retour à Anderlecht ? Besnik Hasi répond clairement

Julien Duranville de retour à Anderlecht ? Besnik Hasi répond clairement

20:00
Anderlecht frappé par le sort : Besnik Hasi perd un joueur à l'entraînement

Anderlecht frappé par le sort : Besnik Hasi perd un joueur à l'entraînement

19:30
Le Standard tient-il une pépite ? "Gand a hésité, et ses parents sont supporters du Standard"

Le Standard tient-il une pépite ? "Gand a hésité, et ses parents sont supporters du Standard"

19:00
La drôle d'approche de Ronny Deila à Bruges : "Ils aimaient se détendre"

La drôle d'approche de Ronny Deila à Bruges : "Ils aimaient se détendre"

18:20
Le Beerschot se renforce notamment avec un ancien d'Anderlecht

Le Beerschot se renforce notamment avec un ancien d'Anderlecht

18:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/01: Stassin - Vanzeir - Ashimeru

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/01: Stassin - Vanzeir - Ashimeru

17:00
Le prochain chouchou du Lotto Park... qui pourrait faire ses débuts rapidement à Anderlecht

Le prochain chouchou du Lotto Park... qui pourrait faire ses débuts rapidement à Anderlecht

17:30
Enfin une solution pour Lucas Stassin ? Un grand club italien serait intéressé

Enfin une solution pour Lucas Stassin ? Un grand club italien serait intéressé

17:00
Une tête bien connue au Standard débarque à l'AS Eupen

Une tête bien connue au Standard débarque à l'AS Eupen

16:00
Voilà qui devrait remplacer Liam Rosenior à la tête de Strasbourg

Voilà qui devrait remplacer Liam Rosenior à la tête de Strasbourg

16:30
Comme prévu, c'est déjà fini pour Marouane Fellaini à Charleroi

Comme prévu, c'est déjà fini pour Marouane Fellaini à Charleroi

15:30
Le Sporting Charleroi accueille un phénomène du football africain en test

Le Sporting Charleroi accueille un phénomène du football africain en test

15:00
De bonnes nouvelles en provenance du stage du RSC Anderlecht

De bonnes nouvelles en provenance du stage du RSC Anderlecht

14:30
Contretemps pour Eupen en stage, l'Olympic Charleroi devrait bel et bien jouer

Contretemps pour Eupen en stage, l'Olympic Charleroi devrait bel et bien jouer

14:00
Il est là : Dante Vanzeir quitte La Gantoise et retrouve un club en D1A

Il est là : Dante Vanzeir quitte La Gantoise et retrouve un club en D1A

13:30
C'est officiel : Moreira et Penders perdent leur coach, qui prend la tête de Chelsea

C'est officiel : Moreira et Penders perdent leur coach, qui prend la tête de Chelsea

13:00
Une chose est sûre : Nathan De Cat ne partira pas cet hiver

Une chose est sûre : Nathan De Cat ne partira pas cet hiver

12:40
Un club étranger prêt à recruter Majeed Ashimeru, sur une voie de garage à Anderlecht ?

Un club étranger prêt à recruter Majeed Ashimeru, sur une voie de garage à Anderlecht ?

12:20
"J'aimerais faire mieux" : Aurélien Scheidler ne s'inquiète pas de sa situation et se dit prêt à s'améliorer

"J'aimerais faire mieux" : Aurélien Scheidler ne s'inquiète pas de sa situation et se dit prêt à s'améliorer

12:00
Ce joueur du Club de Bruges peine à convaincre...

Ce joueur du Club de Bruges peine à convaincre...

11:40
Le Celtic d'Arne Engels se sépare de son entraîneur : son remplaçant déjà connu

Le Celtic d'Arne Engels se sépare de son entraîneur : son remplaçant déjà connu

11:20
OFFICIEL : un jeune talent belge signe son premier contrat professionnel avec un club de Pro League

OFFICIEL : un jeune talent belge signe son premier contrat professionnel avec un club de Pro League

11:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 16/01 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 17/01 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved