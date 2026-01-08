Un cadre du KRC Genk officialise son départ et fait ses adieux

Un cadre du KRC Genk officialise son départ et fait ses adieux
Photo: © photonews
Deviens fan de KRC Genk! 2048

Patrik Hrosovsky a déjà fait ses adieux à ses coéquipiers de Genk. Le milieu de terrain slovaque a annoncé son départ.

Patrik Hrosovsky ne finira pas la saison au Racing Genk. Il est actuellement encore en stage avec les Limbourgeois, mais c'est désormais (presque) fait : Hrosovsky va quitter le KRC pour le Viktoria Plzen.

Le Slovaque de 33 ans était un cadre à Genk, sur qui chaque entraîneur pouvait compter. Jeudi, il a pris congé du groupe de joueurs, auquel il s'est adressé. Hrosovsky a eu droit à une belle salve d'applaudissements de la part de ses équipiers.

Dans une interview pour DAZN, Hrosovsky a évoqué son départ. " J'ai des sentiments mitigés aujourd'hui car cela a été une grande partie de ma vie qui s'est déroulée à Genk, en Belgique. C'est une journée très émouvante pour moi", déclare le milieu de terrain.

Hrosovsky fait ses adieux

"J'ai encore besoin d'un peu de temps pour y penser", poursuit Patrik Hrosovsky. "Cela restera pour toujours une partie très importante de ma vie, et je me souviendrai aussi des amitiés que j'ai tissées ici". 


Le médian slovaque a disputé au total pas moins de 261 matches pour Racing Genk : cela en fait le 4e joueur le plus capé de l'histoire du club. " C'est une grande réussite pour moi sur le plan personnel. Je voyais bien que je n'atteindrais pas la première place, j'ai donc décidé de partir", plaisante-t-il. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Patrik Hrosovský

Plus de news

Ca se confirme : pas de football amateur ce week-end en Belgique

Ca se confirme : pas de football amateur ce week-end en Belgique

15:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/01: Raskin - Nyakossi - Balov

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/01: Raskin - Nyakossi - Balov

14:00
Besnik Hasi tacle certains joueurs : "Beaucoup n'amènent pas de plus-value sportive"

Besnik Hasi tacle certains joueurs : "Beaucoup n'amènent pas de plus-value sportive"

14:30
Un Rouche revient sur les critiques : "Certains veulent juste créer le buzz"

Un Rouche revient sur les critiques : "Certains veulent juste créer le buzz"

13:30
Nicolas Raskin bientôt rejoint par un autre Belge aux Rangers ?

Nicolas Raskin bientôt rejoint par un autre Belge aux Rangers ?

14:00
Crucial dans la lutte pour le maintien : un cadre de Felice Mazzu intéresse l'Angleterre

Crucial dans la lutte pour le maintien : un cadre de Felice Mazzu intéresse l'Angleterre

12:40
Remise générale en Flandre, l'ACFF prendra bientôt une décision

Remise générale en Flandre, l'ACFF prendra bientôt une décision

13:00
Quel choix pour sa fin de carrière ? Adriano Bertaccini pousse Thorgan Hazard...vers l'Arabie saoudite

Quel choix pour sa fin de carrière ? Adriano Bertaccini pousse Thorgan Hazard...vers l'Arabie saoudite

12:20
L'arme du Standard pour la deuxième partie de saison ? "Ce n'est plus le même joueur"

L'arme du Standard pour la deuxième partie de saison ? "Ce n'est plus le même joueur"

11:20
"Je me bats désormais pour survivre" : l'appel à l'aide désarmant de Lamisha Musonda

"Je me bats désormais pour survivre" : l'appel à l'aide désarmant de Lamisha Musonda

12:02
Sur le départ il y a six mois mais indispensable : le retour de blessure qui va faire du bien à Anderlecht

Sur le départ il y a six mois mais indispensable : le retour de blessure qui va faire du bien à Anderlecht

11:40
"Vers une équipe qui joue un tel anti-football ?" : un vrai jeu de poker menteur autour de Radja Nainggolan

"Vers une équipe qui joue un tel anti-football ?" : un vrai jeu de poker menteur autour de Radja Nainggolan

11:00
Les Sadiki marqués à vie par les supporters d'Anderlecht : "Il a reçu des menaces de mort, je déprimais"

Les Sadiki marqués à vie par les supporters d'Anderlecht : "Il a reçu des menaces de mort, je déprimais"

10:30
Mbaye Leye plus mature qu'au Standard ? "Un jeune entraîneur dans un club en difficulté, c'est compliqué"

Mbaye Leye plus mature qu'au Standard ? "Un jeune entraîneur dans un club en difficulté, c'est compliqué"

10:00
Et si Anderlecht disposait dans son propre noyau de la solution en attaque ? "Je m'en sens assez proche"

Et si Anderlecht disposait dans son propre noyau de la solution en attaque ? "Je m'en sens assez proche"

09:30
"Je voulais revenir à Anderlecht" : les confessions de Francis Amuzu sur les discussions de l'été dernier

"Je voulais revenir à Anderlecht" : les confessions de Francis Amuzu sur les discussions de l'été dernier

09:00
Hans Cornelis au début de quelque chose de grand ? "Je le vois bien devenir le Pocognoli de Charleroi"

Hans Cornelis au début de quelque chose de grand ? "Je le vois bien devenir le Pocognoli de Charleroi"

08:30
Olivier Renard continue à prospecter : Anderlecht sur la piste d'un grand espoir bulgare

Olivier Renard continue à prospecter : Anderlecht sur la piste d'un grand espoir bulgare

08:00
De retour en Pro League par la grande porte ? Le Club de Bruges en pince pour un ancien d'Eupen

De retour en Pro League par la grande porte ? Le Club de Bruges en pince pour un ancien d'Eupen

07:40
Le Clasico n'a lieu que dans trois semaines, et pourtant : le Standard annonce la couleur à Anderlecht

Le Clasico n'a lieu que dans trois semaines, et pourtant : le Standard annonce la couleur à Anderlecht

07:00
L'Union a tenté sa chance pour un Brugeois l'été dernier : "Il y a eu un contact, mais..."

L'Union a tenté sa chance pour un Brugeois l'été dernier : "Il y a eu un contact, mais..."

07:20
🎥 Incorrigible : Gift Orban sanctionné pour son geste maladroit après s'être joué d'un ancien du Standard

🎥 Incorrigible : Gift Orban sanctionné pour son geste maladroit après s'être joué d'un ancien du Standard

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/01: Kikkenborg - Zeneli - Bassette

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/01: Kikkenborg - Zeneli - Bassette

23:00
Même pas sur le banc contre Saint-Gall : un départ se précise à Anderlecht

Même pas sur le banc contre Saint-Gall : un départ se précise à Anderlecht

23:00
🎥 He's back : Jérémy Doku décisif avec Manchester City, un ancien de l'Union lui répond

🎥 He's back : Jérémy Doku décisif avec Manchester City, un ancien de l'Union lui répond

22:30
🎥 Football et terrains blancs : le but encaissé en Pro League qui hantera Thibaut Courtois jusqu'au bout

🎥 Football et terrains blancs : le but encaissé en Pro League qui hantera Thibaut Courtois jusqu'au bout

21:20
Une offre est venue tout bouleverser : quand Charleroi et Bruges se battaient pour le bourreau du Congo

Une offre est venue tout bouleverser : quand Charleroi et Bruges se battaient pour le bourreau du Congo

22:00
Un accord est proche : l'Union Saint-Gilloise en passe de boucler son deuxième renfort de l'hiver

Un accord est proche : l'Union Saint-Gilloise en passe de boucler son deuxième renfort de l'hiver

21:40
Le Standard insiste : pourquoi la priorité de Marc Wilmots n'est pas facile à boucler

Le Standard insiste : pourquoi la priorité de Marc Wilmots n'est pas facile à boucler

20:40
Il n'y a pas que le Patro qui est en embuscade : Radja Nainggolan ouvre la porte à un départ

Il n'y a pas que le Patro qui est en embuscade : Radja Nainggolan ouvre la porte à un départ

21:00
"On n'a pas de plan de secours" : Besnik Hasi n'attend pas le chaînon manquant avant la fin du mois

"On n'a pas de plan de secours" : Besnik Hasi n'attend pas le chaînon manquant avant la fin du mois

20:20
🎥 Le premier en 2026 : Charles De Ketelaere commence l'année de la plus belle des manières

🎥 Le premier en 2026 : Charles De Ketelaere commence l'année de la plus belle des manières

20:00
Il n'y a pas que Thorgan Hazard et Marco Kana : le plan d'Anderlecht pour conserver Nathan De Cat

Il n'y a pas que Thorgan Hazard et Marco Kana : le plan d'Anderlecht pour conserver Nathan De Cat

19:30
Ses racines liégeoises sont bien là : le fils d'un ancien d'Arsenal pourrait intéresser le football belge

Ses racines liégeoises sont bien là : le fils d'un ancien d'Arsenal pourrait intéresser le football belge

19:00
1
Catastrophe pour Gaëtan Englebert ! L'un des meilleurs joueurs du RFC Liège met fin à son contrat

Catastrophe pour Gaëtan Englebert ! L'un des meilleurs joueurs du RFC Liège met fin à son contrat

18:40
Un invité rapidement reconnu : mais que faisait Kevin De Bruyne à Fléron ?

Un invité rapidement reconnu : mais que faisait Kevin De Bruyne à Fléron ?

18:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 16/01 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 17/01 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved