Un cadre du KRC Genk officialise son départ et fait ses adieux

Patrik Hrosovsky a déjà fait ses adieux à ses coéquipiers de Genk. Le milieu de terrain slovaque a annoncé son départ.

Patrik Hrosovsky ne finira pas la saison au Racing Genk. Il est actuellement encore en stage avec les Limbourgeois, mais c'est désormais (presque) fait : Hrosovsky va quitter le KRC pour le Viktoria Plzen.

Le Slovaque de 33 ans était un cadre à Genk, sur qui chaque entraîneur pouvait compter. Jeudi, il a pris congé du groupe de joueurs, auquel il s'est adressé. Hrosovsky a eu droit à une belle salve d'applaudissements de la part de ses équipiers.

Dans une interview pour DAZN, Hrosovsky a évoqué son départ. " J'ai des sentiments mitigés aujourd'hui car cela a été une grande partie de ma vie qui s'est déroulée à Genk, en Belgique. C'est une journée très émouvante pour moi", déclare le milieu de terrain.

Hrosovsky fait ses adieux

"J'ai encore besoin d'un peu de temps pour y penser", poursuit Patrik Hrosovsky. "Cela restera pour toujours une partie très importante de ma vie, et je me souviendrai aussi des amitiés que j'ai tissées ici".



Le médian slovaque a disputé au total pas moins de 261 matches pour Racing Genk : cela en fait le 4e joueur le plus capé de l'histoire du club. " C'est une grande réussite pour moi sur le plan personnel. Je voyais bien que je n'atteindrais pas la première place, j'ai donc décidé de partir", plaisante-t-il.