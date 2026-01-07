🎥 He's back : Jérémy Doku décisif avec Manchester City, un ancien de l'Union lui répond

Manchester City a partagé (1-1) contre Brighton. Jeremy Doku a pourtant fait la différence en provoquant un penalty en première mi-temps.

Alors que le football belge est en pleine trêve hivernale, plusieurs Diables Rouges étaient en action ce soir. Charles De Ketelaere a mis l'Atalanta sur les rails avec un bel assist, Jérémy Doku était lui aussi titulaire avec Manchester City.

Le Diable Rouge n'avait débuté aucun des cinq derniers de Premier League. Mis sur la touche par une blessure musculaire, il avait fait son retour sous la forme de montées au jeu contre Sunderland et Chelsea.

De retour en forme

Contre les Saints, il avait failli faire la différence mais avait vu sa frappe être détournée devant la ligne de but par un défenseur. Ce soir, contre Brighton, il est parvenu à faire basculer la rencontre. Pas en marquant, mais en provoquant un penalty.

Diego Gómez vs Jeremy Doku: PENALTY pic.twitter.com/Js3kCIT0EQ — Goals Xtra (@GoalsXtra) January 7, 2026

Souvent matraqué par les défenseurs adverses, le Diable Rouge s'est fait plaisir en allant provoquer une faute de Diego Gómez avec beaucoup de malice dans le rectangle. Certains accrochages plus violents ne sont parfois pas sifflés en sa faveur, celui-ci est arrivé à point nommé.





City ne parvenait en effet pas à faire la différence face à une défense de Brighton appliquée, notamment dans le chef de Maxim De Cuyper. Erling Haaland a profité de l'aubaine pour mettre les Mancuniens aux commandes, son 150e but en 173 matchs sous le maillot cityzen. Mais à l'heure de jeu, Kaoru Mitoma a égalisé d'une frappe à l'entrée de la surface. Troisième partage de rang pour les troupes de Pep Guardiola, qui pourraient voir Arsenal prendre huit points d'avance en tête de la Premier League en cas de succès contre Liverpool.