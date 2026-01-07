🎥 He's back : Jérémy Doku décisif avec Manchester City, un ancien de l'Union lui répond

🎥 He's back : Jérémy Doku décisif avec Manchester City, un ancien de l'Union lui répond

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Manchester City a partagé (1-1) contre Brighton. Jeremy Doku a pourtant fait la différence en provoquant un penalty en première mi-temps.

Alors que le football belge est en pleine trêve hivernale, plusieurs Diables Rouges étaient en action ce soir. Charles De Ketelaere a mis l'Atalanta sur les rails avec un bel assist, Jérémy Doku était lui aussi titulaire avec Manchester City.

Le Diable Rouge n'avait débuté aucun des cinq derniers de Premier League. Mis sur la touche par une blessure musculaire, il avait fait son retour sous la forme de montées au jeu contre Sunderland et Chelsea.

De retour en forme

Contre les Saints, il avait failli faire la différence mais avait vu sa frappe être détournée devant la ligne de but par un défenseur. Ce soir, contre Brighton, il est parvenu à faire basculer la rencontre. Pas en marquant, mais en provoquant un penalty.

Souvent matraqué par les défenseurs adverses, le Diable Rouge s'est fait plaisir en allant provoquer une faute de Diego Gómez avec beaucoup de malice dans le rectangle. Certains accrochages plus violents ne sont parfois pas sifflés en sa faveur, celui-ci est arrivé à point nommé.

City ne parvenait en effet pas à faire la différence face à une défense de Brighton appliquée, notamment dans le chef de Maxim De Cuyper. Erling Haaland a profité de l'aubaine pour mettre les Mancuniens aux commandes, son 150e but en 173 matchs sous le maillot cityzen. Mais à l'heure de jeu, Kaoru Mitoma a égalisé d'une frappe à l'entrée de la surface. Troisième partage de rang pour les troupes de Pep Guardiola, qui pourraient voir Arsenal prendre huit points d'avance en tête de la Premier League en cas de succès contre Liverpool.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Manchester City
Brighton
Jérémy Doku

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/01: Kikkenborg - Zeneli - Bassette

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/01: Kikkenborg - Zeneli - Bassette

23:00
Même pas sur le banc contre Saint-Gall : un départ se précise à Anderlecht

Même pas sur le banc contre Saint-Gall : un départ se précise à Anderlecht

23:00
Une offre est venue tout bouleverser : quand Charleroi et Bruges se battaient pour le bourreau du Congo

Une offre est venue tout bouleverser : quand Charleroi et Bruges se battaient pour le bourreau du Congo

22:00
Un accord est proche : l'Union Saint-Gilloise en passe de boucler son deuxième renfort de l'hiver

Un accord est proche : l'Union Saint-Gilloise en passe de boucler son deuxième renfort de l'hiver

21:40
🎥 Football et terrains blancs : le but encaissé en Pro League qui hantera Thibaut Courtois jusqu'au bout

🎥 Football et terrains blancs : le but encaissé en Pro League qui hantera Thibaut Courtois jusqu'au bout

21:20
Il n'y a pas que le Patro qui est en embuscade : Radja Nainggolan ouvre la porte à un départ

Il n'y a pas que le Patro qui est en embuscade : Radja Nainggolan ouvre la porte à un départ

21:00
Le Standard insiste : pourquoi la priorité de Marc Wilmots n'est pas facile à boucler

Le Standard insiste : pourquoi la priorité de Marc Wilmots n'est pas facile à boucler

20:40
"On n'a pas de plan de secours" : Besnik Hasi n'attend pas le chaînon manquant avant la fin du mois

"On n'a pas de plan de secours" : Besnik Hasi n'attend pas le chaînon manquant avant la fin du mois

20:20
🎥 Le premier en 2026 : Charles De Ketelaere commence l'année de la plus belle des manières

🎥 Le premier en 2026 : Charles De Ketelaere commence l'année de la plus belle des manières

20:00
Il n'y a pas que Thorgan Hazard et Marco Kana : le plan d'Anderlecht pour conserver Nathan De Cat

Il n'y a pas que Thorgan Hazard et Marco Kana : le plan d'Anderlecht pour conserver Nathan De Cat

19:30
Ses racines liégeoises sont bien là : le fils d'un ancien d'Arsenal pourrait intéresser le football belge

Ses racines liégeoises sont bien là : le fils d'un ancien d'Arsenal pourrait intéresser le football belge

19:00
1
Catastrophe pour Gaëtan Englebert ! L'un des meilleurs joueurs du RFC Liège met fin à son contrat

Catastrophe pour Gaëtan Englebert ! L'un des meilleurs joueurs du RFC Liège met fin à son contrat

18:40
Un invité rapidement reconnu : mais que faisait Kevin De Bruyne à Fléron ?

Un invité rapidement reconnu : mais que faisait Kevin De Bruyne à Fléron ?

18:20
Mauvaise nouvelle pour Jérémy Doku ? Un ailier s'apprête à débarquer à Manchester City pour 75 millions d'euros

Mauvaise nouvelle pour Jérémy Doku ? Un ailier s'apprête à débarquer à Manchester City pour 75 millions d'euros

11:00
Seraing a tout tenté face à l'Ajax : " En arrivant, ils ont tous sorti leur téléphone"

Seraing a tout tenté face à l'Ajax : " En arrivant, ils ont tous sorti leur téléphone"

18:00
"Il faut bien que ça s'arrête un jour" : un ancien entraîneur du Standard à la retraite en fin de saison

"Il faut bien que ça s'arrête un jour" : un ancien entraîneur du Standard à la retraite en fin de saison

17:30
L'affaire Nainggolan est lancée : Lokeren est furieux, Stijn Stijnen sort du bois

L'affaire Nainggolan est lancée : Lokeren est furieux, Stijn Stijnen sort du bois

17:00
Le but de Cvetkovic n'a pas suffi : Anderlecht s'incline en amical, Hey marque contre son camp

Le but de Cvetkovic n'a pas suffi : Anderlecht s'incline en amical, Hey marque contre son camp

16:30
1
La Coupe du Monde reste l'objectif : un Diable a-t-il compromis son transfert...en jouant trop bien ?

La Coupe du Monde reste l'objectif : un Diable a-t-il compromis son transfert...en jouant trop bien ?

16:00
Il n'avait que peu de route à faire : un ancien d'Anderlecht a rendu visite au groupe pendant le stage

Il n'avait que peu de route à faire : un ancien d'Anderlecht a rendu visite au groupe pendant le stage

15:30
🎥 Le Congo est furieux : Mohamed Amoura forcé de s'expliquer après sa célébration polémique

🎥 Le Congo est furieux : Mohamed Amoura forcé de s'expliquer après sa célébration polémique

15:00
Hans Cornelis prolonge la série : la statistique folle de Charleroi depuis son retour parmi l'élite

Hans Cornelis prolonge la série : la statistique folle de Charleroi depuis son retour parmi l'élite

14:40
Le feu et le feu ? Un coach au sang chaud veut aller débaucher Radja Nainggolan à Lokeren

Le feu et le feu ? Un coach au sang chaud veut aller débaucher Radja Nainggolan à Lokeren

14:20
Un ancien Diable Rouge donne ses trois favoris pour le Soulier d'Or : ils jouent tous dans la même équipe

Un ancien Diable Rouge donne ses trois favoris pour le Soulier d'Or : ils jouent tous dans la même équipe

14:00
Dante Vanzeir est clair : voici ce qui a fait pencher la balance en faveur du Cercle de Bruges

Dante Vanzeir est clair : voici ce qui a fait pencher la balance en faveur du Cercle de Bruges

13:40
Très peu utilisé par Geraerts : Norman Bassette met fin à son prêt à Reims, son nouveau club déjà connu

Très peu utilisé par Geraerts : Norman Bassette met fin à son prêt à Reims, son nouveau club déjà connu

13:20
Le choc wallon déjà en ligne de mire : la décision de Matthieu Epolo qui ravit le Standard

Le choc wallon déjà en ligne de mire : la décision de Matthieu Epolo qui ravit le Standard

13:00
La Croky Cup diffusée gratuitement, et ce n'est pas tout : DAZN fait un pas vers les supporters

La Croky Cup diffusée gratuitement, et ce n'est pas tout : DAZN fait un pas vers les supporters

12:40
L'entraîneur adjoint licencié de Zulte Waregem vide son sac : "C'est inhumain"

L'entraîneur adjoint licencié de Zulte Waregem vide son sac : "C'est inhumain"

12:20
Les Sang et Marine ont débuté leur stage à la mer

Les Sang et Marine ont débuté leur stage à la mer

12:00
Non, le mercato d'hiver n'est pas qu'une arnaque : le top 10 des meilleurs transferts en janvier depuis 2015

Non, le mercato d'hiver n'est pas qu'une arnaque : le top 10 des meilleurs transferts en janvier depuis 2015

11:40
Anderlecht passe à l'action concernant Thorgan Hazard

Anderlecht passe à l'action concernant Thorgan Hazard

11:20
"Le seul moyen de faire fermer des bouches" : Rafiki Saïd évoque les chances des Rouches de jouer les PO1

"Le seul moyen de faire fermer des bouches" : Rafiki Saïd évoque les chances des Rouches de jouer les PO1

10:30
📷 La Gantoise donne des nouvelles de Matisse Samoise

📷 La Gantoise donne des nouvelles de Matisse Samoise

10:00
🎥 Quand Mehdi Bayat fête son anniversaire aux côtés des joueurs de Charleroi

🎥 Quand Mehdi Bayat fête son anniversaire aux côtés des joueurs de Charleroi

09:30
Un détail qui a fait la différence : Nicolas Raskin revient sur son premier but de l'année avec les Rangers

Un détail qui a fait la différence : Nicolas Raskin revient sur son premier but de l'année avec les Rangers

09:00

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 21
West Ham Utd West Ham Utd 1-2 Nottingham Forest Nottingham Forest
Fulham Fulham 2-1 Chelsea Chelsea
Brentford Brentford 3-0 Sunderland Sunderland
Bournemouth Bournemouth 3-2 Tottenham Tottenham
Crystal Palace Crystal Palace 0-0 Aston Villa Aston Villa
Manchester City Manchester City 1-1 Brighton Brighton
Everton Everton 1-1 Wolverhampton Wolverhampton
Newcastle Utd Newcastle Utd 4-3 Leeds United Leeds United
Burnley Burnley 2-2 Manchester United Manchester United
Arsenal Arsenal 21:00 Liverpool Liverpool
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved