Diable Rouge et ancienne star du championnat, il cherche un nouveau club à 31 ans

Anthony Limbombe peut-il relancer sa carrière ? À 31 ans, l'ancien ailier du Club de Bruges et du Standard quitte Israël et espère retrouver un club.

La trajectoire d'Anthony Limbombe (31 ans) commence à ressembler à celle d'une étoile filante dans le ciel du football belge. Après ses débuts à Genk en 2010, Limbombe explose au NEC Nimègue puis revient par la grande porte au Club de Bruges, où il évolue de 2016 à 2018.

Sous les couleurs Blauw & Zwart, l'ailier belgo-congolais devient Diable Rouge (une cap), et remporte même le Soulier d'Ebène récompensant le meilleur joueur d'origine africaine évoluant en Belgique en 2018.

Mais la suite ne sera pas à la hauteur des attentes. Son transfert au FC Nantes (2018-2022) se passe mal, tout comme son retour en prêt au Standard en 2019. Il se relance à Almere, avant d'enfin retrouver des couleurs au SK Beveren de 2023 à 2025 (52 matchs, 11 buts).

Limbombe ouvert à un retour en Belgique

Surprise cependant l'été dernier : Anthony Limbombe signe au Kyriat Shmona, en Israël. Là, il joue à peine : 9 matchs et aucun but ni assist. Le voilà déjà libre depuis ce 1er janvier, et l'ex-Brugeois a déclaré au Nieuwsblad qu'il espérait bien rebondir.



"Je préférais m'en aller, car j'ai laissé ma femme et mes enfants en Belgique, ce qui n'était pas évident. Je suis encore ambitieux, je n'ai que 31 ans : je peux encore facilement jouer 4-5 ans", assure-t-il. "J'espère bien jouer au plus haut niveau possible. Ca peut être en Belgique, où je m'entraîne en ce moment, mais je ne suis pas fermé à une opportunité à l'étranger".