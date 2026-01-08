Nicolas Raskin bientôt rejoint par un autre Belge aux Rangers ?

Photo: © photonews
Les Rangers sont très contents de l'adaptation de Nicolas Raskin depuis son arrivée. Rien d'étonnant donc à ce qu'ils envisagent encore d'exploiter le filon belge.

Issame Charaï va-t-il perdre un cadre en faveur... de son ancien club ? L'actuel entraîneur du KVC Westerlo était en effet actif aux Rangers de janvier à juin 2025 en tant qu'entraîneur adjoint de Philippe Clément, avant de rejoindre la Campine.

Et les résultats qu'il parvient à obtenir avec Westerlo ont visiblement attiré les regards des scouts écossais - on pense notamment au 5-5 spectaculaire au Jan Breydel, alors que les Rangers eux-mêmes y avaient pris une gifle - puisque selon le Nieuwsblad, Tuur Rommens (22 ans) serait sur la liste des Glasgow Rangers.

3,5 millions pour Tuur Rommens ? 

Titulaire au poste de back gauche, Rommens avait déjà été cité sur le départ l'été dernier, en direction des Pays-Bas. Il était finalement resté en Campine mais son contrat court jusqu'en 2027 : s'il ne prolonge pas, un départ est plausible.

Selon le Nieuwsblad, les Rangers seraient prêts à déposer 3,5 millions d'euros sur la table pour l'ex-international belge U21. Une somme inférieure à sa valeur marchande évaluée par Transfermarkt (4 millions), mais comme nous venons de l'écrire, Westerlo risque de ne pas être en position de force.


Le KVC aurait pris l'offre en considération, mais à l'heure actuelle, un départ ne serait pas dans les plans du club pour son latéral gauche, qui est présent en stage à Antalya. L'été prochain, par contre...

