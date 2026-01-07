Même pas sur le banc contre Saint-Gall : un départ se précise à Anderlecht

Même pas sur le banc contre Saint-Gall : un départ se précise à Anderlecht
Photo: © photonews
Mads Kikkenborg joue les utilités à Anderlecht. Il devrait s'en aller dès cet hiver, malgré un contrat jusqu'en juin 2028.

Acheté pour 1,30 million au club danois de Lyngby, Mads Kikkenborg n'a jamais semblé en mesure d'assurer la succession de son compatriote Kasper Schmeichel à Anderlecht. Brian Riemer ne l'a que très peu utilisé, lui préférant Colin Coosemans, plus rassurant pour la défense après toutes ces années passées dans l'ombre.

David Hubert et Besnik Hasi ont fait de même : cette saison, Kikkenborg n'a ainsi joué qu'un seul match, c'était en Coupe de Belgique contre Ninove. Tout indique qu'il ne restera pas jusqu'à la fin de son contrat.

Ses derniers jours à Anderlecht ?

Cet après-midi, il n'était même pas sur le banc anderlechtois à l'occasion du match amical perdu contre les Suisses de Saint-Gall. Le Danois a regardé la rencontre à distance, en compagnie d'Elyess Dao. Colin Coosemans a disputé les 90 minutes, il est le seul joueur du onze de départ à ne pas être sorti.

Un signal supplémentaire que le séjour de Kikkenborg à Anderlecht touche à sa fin. Selon Het Laatste Nieuws, le joueur a trouvé un accord avec Molde. Reste à finaliser tout cela avec la direction d'Anderlecht, où il dispose encore d'un contrat jusqu'en juin 2028.


Le club norvégien aimerait boucler l'affaire dans les prochains jours, pour que le joueur puisse s'intégrer à sa nouvelle équipe durant l'intersaison (le championnat norvégien se tient de mars à novembre pour éviter le plus gros de l'hiver). Si cela se confirme, Mads Kikkenborg quitterait Anderlecht au bout de deux ans, avec seulement cinq matchs disputés au compteur. Cela pousserait également le Sporting à devoir se trouver un deuxième gardien.

