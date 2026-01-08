Un Rouche revient sur les critiques : "Certains veulent juste créer le buzz"

Un Rouche revient sur les critiques : "Certains veulent juste créer le buzz"
Dennis Ayensa a vécu une année 2025 un peu frustrante, mais est "un autre homme" en 2026, assure son directeur sportif Marc Wilmots. Le joueur lui-même veut mettre les points sur les "i".

Si le Standard a bien du mal à alimenter le marquoir cette saison, c'est en bonne partie dû au fait que ses attaquants ne marquent pas assez. Inévitablement, Dennis Ayensa (28 ans) a donc été ciblé par les critiques, que ce soit de la part des supporters ou des journalistes.

Frustré, Ayensa a notamment explosé après l'élimination contre Dender, reprochant aux joueurs et au public adverse de fêter la qualification "parce qu'ils n'avaient rien d'autre à fêter". "Je me suis déjà excusé pour mes propos", déclare-t-il dans une interview accordée à La Dernière Heure.

Ayensa regrette que les médias "exagèrent"

"Mais c'était un fait que Dender n'avait que peu de choses à fêter en championnat. Alors de les entendre chanter l'hymne du Standard sous nos yeux...", se rappelle Ayensa, qui regrette toutefois que les médias aient monté la chose en épingle.

"Les médias ont exagéré", estime-t-il. "Je respecte le travail des journalistes, mais il doit se faire dans le respect. Certaines personnes veulent juste faire le buzz et ne respectent pas les joueurs". Dennis Ayensa a traversé une mauvaise passe sur le plan sportif, qui l'a poussé à rester discret même quand il marque, par exemple à Malines.


"Je n'étais pas titulaire à ce moment, et je traversais un moment difficile sur le plan privé. Ce n'était tout simplement pas le moment de célébrer mon but", révèle Ayensa. Mais en 2026, on pourrait bien voir une autre version de l'ex-Unioniste, à en croire Marc Wilmots. 

Standard

