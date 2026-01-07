Une offre est venue tout bouleverser : quand Charleroi et Bruges se battaient pour le bourreau du Congo

Adil Boulbina a qualifié l'Algérie pour les quarts de finale de la CAN. Un nom qui aurait pu atterir en Belgique l'été dernier.

Entre l'Algérie et la République Démocratique du Congo, tout s'est joué dans les utimes minutes des prolongations. Les deux équipes allaient droit vers les prolongations, les deux sélectionneurs préparaient déjà leur liste de tireurs, lorsqu'Adil Boulbina est sorti de sa boîte.

😱 Le BUT EXCEPTIONNEL d'Adil Boulbina qui sauve l'Algérie à la 119ème minute face à la RD Congo ! pic.twitter.com/HSfW1BCMn0 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 6, 2026

Monté au jeu en cours de rencontre, l'attaquant de 22 ans a fait la différence à lui tout seul avec une frappe surpuissante sous la latte. De quoi encore un peu plus accentuer les regrets de certains en Belgique de ne pas avoir pu le faire venir.

L'appel du Qatar a fait la différence

L'été dernier, Charleroi et le Club de Bruges avaient coché son nom. Il faut dire que Boulbina sortait d'une saison de folie : 24 buts inscrits avec le Paradou. Charleroi semblait avoir des arguments à faire valoir : les exemples d'Adem Zorgane et Yassine Titraoui illustraient les quelques belles réussites des joueurs partis du Paradou vers le Pays Noir. De son côté, le Club de Bruges pouvait lui proposer de se produire en Ligue des Champions.

Mais après une telle saison, la liste des prétendants était évidemment plus longue que cela. Brest, l'OM et le Bétis Séville ont notamment été cités. Tout le monde a toutefois dû s'avouer vaincu face à l'offre d'Al-Duhail.



Outre le salaire proposé, l'arrivée du sélectionneur algérien Djamel Belmadi sur le banc a fait pencher la balance. Il se félicite encore aujourd'hui : outre son but victorieux à la CAN, Boulbina confirme, avec une saison à 8 buts et 5 assists en 17 matchs aux côtés d'un certain Edmilson Junior.