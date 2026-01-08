🎥 Incorrigible : Gift Orban sanctionné pour son geste maladroit après s'être joué d'un ancien du Standard

Photo: © photonews

Naples s'est fait très peur contre l'Hellas Vérone. Gift Orban a d'ailleurs permis aux visiteurs de mener 0-2.

Depuis son explosion à La Gantoise, Gift Orban a bien bourlingué en Europe. Vendu pour 14 millions à Lyon malgré ses premières frasques avec les Buffalos, le Nigérian a aussi fait parler de lui en France.

Les Gones n'ont jamais vraiment réussi à cerner le personnage et ont préféré le vendre pour neuf millions à Hoffenheim, un an seulement après son arrivée. En Allemagne aussi, le bilan est contrasté : quatre buts lors de ses sept apparitions en Bundesliga mais un prêt (avec option d'achat) à l'Hellas Vérone après à peine six mois.

Indomptable sur le terrain et en dehors

En Serie A, il retrouve des couleurs. Hier soir, il a inscrit son cinquième but en quinze rencontres de championnat. En plaçant le ballon hors de portée de l'ancien gardien du Standard Vanja Milinkovic-Savic, il a permis aux siens de mener 0-2 à Naples.

Toujours aussi imprévisible, il a célébrer en faisant mine de mitrailler les supporters napolitains, faisant même le geste du doigt sous la gorge. L'arbitre n'a pas hésité à le sanctionner d'un carton jaune.

Naples a ensuite trouvé les ressources pour remonter ses deux buts de retard en deuxième mi-temps mais concède tout de même un partage embêtant, qui permet à l'Inter Milan de prendre quatre points d'avance en tête du championnat.

