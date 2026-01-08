Ca se confirme : pas de football amateur ce week-end en Belgique

Après l'association flamande de football, c'est l'association wallonne qui a pris la décision de reporter tous les matchs au programme ce week-end.

Il n'y aura pas de football amateur en Belgique ce week-end. En effet, l'ACFF, qui se réunissait ce jeudi matin, a décidé de reporter l'intégralité des rencontres prévues au sein de ses divisions ce week-end, ce en raison des conditions météorologiques.

Cela comprend donc les matchs de D2 et D3 ACFF, déjà reportés le week-end passé, mais aussi les rencontres de D1 ACFF. La D1 Amateurs wallonne devait reprendre ses droits ce week-end, mais il faudra donc patienter une semaine de plus.

Tubize-Mons et Virton-Habay-la-Neuve reportés

C'était un week-end de matchs au sommet en D1 ACFF : Tubize-Braine, leader, recevait le RAEC Mons tandis que l'Excelsior Virton, 3e, devait affronter Habay-la-Neuve, 4e. Ces matchs seront repoussés au week-end du 31 janvier et 1er février.

L'association flamande de football, Voetbal Vlaanderen, avait déjà annoncé ce matin le report intégral de ses rencontres également. Le week-end passé, presque tous les matchs de D2 et D3 VV avaient été reportés en raison de chutes de neige.



Reste à espérer que les conditions s'amélioreront d'ici à la semaine prochaine, date de reprise pour les clubs de D1A et D1B, en Coupe de Belgique comme en championnat...