"Vers une équipe qui joue un tel anti-football ?" : un vrai jeu de poker menteur autour de Radja Nainggolan

Photo: © photonews

Radja Nainggolan semble envisager un transfert vers le Patro Eisden cet hiver, mais Lokeren est déterminé à le garder. Le président Hans Van Duysen souligne qu'aucune offre concrète n'a été reçue.

"Nous n'avons pas non plus reçu la moindre proposition concrète de Patro. À ce niveau, il n'y a jamais eu de discussion, déclare Van Duysen chez Sporza. Selon lui, l'emballement de ces dernières heures est exagéré.

Il reconnaît tout de même qu'il y avait bien une forme d'intérêt il y a quelques semaines. "C'était à l'époque de notre dernier match contre le Patro. En fait, il n'est pas acceptable que l'on prenne contact avec un joueur de l'équipe adverse à ce moment-là. C'est une manière de déstabiliser l'équipe".

Un petit jeu malsain

Nainggolan aurait alors réagi à l'intérêt de cette manière : " 'Chez une équipe qui pratique un tel anti-football ... ?!'  Cette conversation, il l'a eue avec moi. Cela montre qu'il a clairement ses préférences et ses idées sur le football. Il reste un joueur important pour nous".

Le président de Lokeren ne veut pas mettre de l'huile sur le feu avec Stijn Stijnen : "J'ai dit à l'époque que Radja était un joueur important pour nous. Il m'a répondu que dans ce cas, il s'en tiendrait à l'écart. Il y a une heure, j'ai de nouveau eu Stijnen au téléphone et il a répété la même chose".

Lire aussi… L'affaire Nainggolan est lancée : Lokeren est furieux, Stijn Stijnen sort du bois
Van Duysen reconnaît que Nainggolan a récemment exprimé quelques revendications légitimes concernant son avenir à Lokeren. " Entre Noël et le Nouvel An, j'ai eu une bonne discussion avec lui. Dans les bons et les mauvais jours, nous avons toujours été à ses côtés. Normalement, il est aussi un homme de parole. Dans ce cas, ce n'est pas seulement une parole, mais aussi un contrat. Nous voulons le garder".

Patro Eisden Maasmechelen
KSC Lokeren
Radja Nainggolan

17:00
21:00
11:20
10:30
10:00
09:30
14:20
09:00
08:00
08:30
08:00
07:40
07:20
07:00
23:00
06:30
23:00
22:30
22:00
21:40
21:20
20:40
20:20
20:00
19:30
18:40
19:00
18:20
18:00
17:30
16:30
16:00
15:30
15:00
14:40
14:00

