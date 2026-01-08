Sur le départ il y a six mois mais indispensable : le retour de blessure qui va faire du bien à Anderlecht

Ce qui était encore flou cet été est désormais clair comme de l'eau de roche : Ludwig Augustinsson est cette saison l'un des joueurs les plus importants d'Anderlecht. Le Suédois aurait pu quitter le club, mais il est devenu un pilier de la défense des Mauves.

Besnik Hasi a besoin de la stabilité qu'apporte Augustinsson. Ce dernier n'était que prêté lors de la saison 2023/2024, il a tout de suite convaincu par son expérience et sa maîtrise balle au pied. Cela a conduit le club à le signer définitivement jusqu'en 2027. Son intégration s'est déroulée sans accroc et il s'est rapidement senti chez lui à Bruxelles.

Une constance qui rassure tout le monde

Dans une sélection qui compte beaucoup de jeunes joueurs, Augustinsson est l'un des rares routiniers. Fort de son expérience dans des championnats de premier plan tels que la Bundesliga, La Liga et la Premier League, il apporte la sécurité défensive qui manquait souvent à Anderlecht lors des phases instables de la saison.

Son rôle n'est pas des plus en vue, mais c'est justement pour cela qu'il est si précieux : il commet peu d'erreurs, défend de manière sûre et affiche la résilience dont le Sporting a besoin dans les moments durs. Sa constance donne à Hasi la stabilité dont l'équipe a besoin défensivement.

Au départ, Moussa N'Diaye semblait pourtant parti pour prendre le dessus sur la gauche. Le jeune Sénégalais apporte vitesse et dynamisme, mais retombe encore souvent dans ses travers et s'avère être un risque défensif trop important.





La situation est devenue encore plus claire lorsqu'Augustinsson s'est blessé. Anderlecht a immédiatement souffert à l'arrière. Hasi a souligné combien il le regrettait, surtout dans les matchs où l'équipe était sous pression face à des adversaires solides. Comme Marco Kana, l'international suédois était loin d'être cité parmi les joueurs les plus importants du onze de base en vue de cette saison. Mais le discours a bien changé depuis lors, les dernières semaines pénibles sans eux l'ont encore montré.

Hier, Augustinsson a pu à nouveau disputer 45 minutes dans le match de préparation contre les Suisses de Saint-Gall. Il a immédiatement apporté son calme à l'équipe. Un retour qui devrait faire énormément de bien pour la deuxième partie de saison.