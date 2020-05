Les masques du RSC Anderlecht font fureur !

À peine mis en vente, les masques estampillés RSC Anderlecht font un tabac.

Le RSC Anderlecht fait partie des clubs belges ayant mis en vente des masques à l'effigie du club, en mauve, en blanc ou en noir et avec un slogan clair : "In health (santé) we trust". Et l'initiative a du succès : ce sont déjà plus de 15.000 masques qui ont été achetés par les supporters anderlechtois !