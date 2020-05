Le nouveau chouchou des supporters de l'OM affiche ses ambitions en Ligue des champions

Prêté avec option d'achat par Villarreal, le défenseur espagnol est bien décidé à rester à l'Olympique de Marseille la saison prochaine, notamment afin de prendre part à la Ligue des Champions.

Alvaro Gonzalez se sent bien à l'Olympique de Marseille et est d'ailleurs devenu le nouveau chouchou des fans phocéens. L'Espagnol nourrit de belles ambitions en vue de la compétition, que l’OM va retrouver après 7 ans d’absence.

"Nous n'avons pas envie d’être simplement de passage en Ligue des Champions. Ce ne serait vraiment pas ambitieux de ne pas vouloir sortir des poules et accrocher les phases finales. Je comprends le discours du 'Mister' (l'entraîneur André Villas-Boas, ndlr). On pense tous la même chose. On est en droit d’afficher nos ambitions car on s’est battu pour être en Ligue des Champions", a souligné l’Olympien pour RMC Sport.

"L’OM revient dans une Coupe d’Europe qui correspond à son standing. Nous sommes le seul club de France à avoir gagné la Ligue des Champions, donc on doit être dans cette compétition", a ajouté Gonzalez.