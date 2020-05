🎥 Thomas Meunier : "Le foot ne me manque ... pas tellement !"

Thomas Meunier s'est exprimé sur la façon dont il vit son confinement et le latéral du Paris Saint-Germain n'a pas l'air trop perturbé.

Contacté par la chaîne officielle du Paris Saint-Germain, Thomas Meunier le confesse d'emblée : "Le football me manque mais ... pas tellement ! On est avec les enfants, on a de quoi s'occuper ... et on ne pense pas tellement au foot". Ce qui ne l'empêche pas de garder la forme : "On suit le programme envoyé par la cellule performance, qui est assez complet et qui correspond à ce qu'on a l'habitude de faire au Camp des Loges".

Meunier blague également sur la façon dont il garde contact avec ses équipiers : "On s'envoie des messages, histoire de ne pas oublier qu'on est un joueur du PSG. Après, quand je dis que le foot ne me manque pas, c'est plutôt les entraînements, mais les matchs me manquent évidemment. Le match du samedi soir, l'atmosphère avec les supporters", précise le joueur du PSG.