Rudi Garcia va-t-il enfin l'appeler ? "Il est sous-estimé en Belgique et mérite d'être sélectionné!"
Photo: © photonews
La sélection de Rudi Garcia pour les matchs amicaux de la fin du mois de mars approche. Ce sera la dernière chance pour certains de se montrer avant la Coupe du Monde.

Quelle approche aura Rudi Garcia pour les matchs de préparation du mois prochain ? Va-t-il tenter de reprendre un maximum de cadres afin de travailler les automatismes, quitte à reprendre des joueurs en manque de temps de jeu ou à peine revenus de blessure, ou expérimentera-t-il afin de voir quels nouveaux venus peuvent apporter quelque chose au groupe ?

Les nombreuses absences pourraient bien le forcer à opter pour cette dernière option, et dans ce cas, un joueur comme Mika Godts (20 ans) a toutes ses chances d'enfin découvrir les Diables Rouges. L'ailier de l'Ajax Amsterdam réalise une saison de haut vol. 

Mika Godts repris par Rudi Garcia ? 

Avec 13 buts et 8 passes décisives en 22 matchs d'Eredivisie, Godts mériterait une sélection, cela semble clair. Et son frère, Matz, regrette que son nom ne revienne que rarement dans les discussions. "Je trouve qu'il mérite sa chance, et je le pensais déjà il y a deux ans. C'est un rêve pour lui d'intégrer les Diables Rouges", déclare Matz Godts dans De Telegraaf.

"Je pense que Mika est sous-estimé depuis un moment déjà en Belgique", regrette le frère du joueur de l'Ajax Amsterdam. "Jusqu'à présent, je crois que ça n'a pas eu grand chose à voir avec ses qualités mais avec une question de timing. Le sélectionneur fédéral voudra aussi voir si Mika peut s'intégrer au groupe".


Le "stage" aux USA en mars prochain apparaît comme le moment idéal pour s'en rendre compte, même si une Coupe du Monde est bien sûr à part. "Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, mais s'il reçoit une opportunité, je crois que sur base de ses qualités footballistiques, il a un coup à jouer". Réponse dans quelques semaines... 

Belgique
Mika Godts

