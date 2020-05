L'Allemagne précise les contours de la reprise de la Bundesliga

Alors que la Bundesliga est autorisée à reprendre le 16 mai prochain, la DFL a communiqué la marche à suivre aux clubs allemands de première et de seconde division.

Comme nous vous en faisions part il y a quelques jours, les clubs allemands retrouveront les terrains de football le 16 mai prochain, dans une semaine, à l'occasion de la reprise de la Bundesliga. L'occasion pour la DFL, la Ligue de football allemande, de préciser les conditions qui entoureront ce retour à la compétition.

Ainsi, selon BILD, dans une lettre adressée aux clubs de première et de seconde division allemande, la DFL a donné plusieurs instructions à suivre aux staffs et aux joueurs. Parmi ces dernières, les embrassades et les "highfives" seront interdits lors des célébrations de but et des changements, où seuls de brefs contacts sont autorisés. De plus, les équipes rentreront l'une après l'autre sur le terrain et ne s'adonneront pas aux poignées de main habituelles à l'avant-match. Aussi, les joueurs seront interdits de cracher sur le terrain pendant le match.

Par ailleurs, ces précisions ne concernent pas que les comportements à adopter sur la pelouse. En effet, il est précisé que les remplaçants et les entraîneurs devront tous porter un masque buccal, même si l'entraîneur en chef est autorisé à l'enlever de temps en temps pour donner des instructions (mais doit tout de même s'assurer qu'il est au moins à un mètre et demi d'un collègue). Enfin, les joueurs devront rester le moins longtemps possible dans les vestiaires, ils doivent simplement se changer et sortir.

En somme, grâce à cet ensemble de mesures, la DFL entend reprendre les compétitions de football professionnel sur le territoire allemand tout en évitant la propagation de la pandémie du covid-19. Pour autant, celles-ci semblent difficile à mettre en pratique et ne devraient pas manquer d'entraîner des polémiques dans les semaines à venir...