Le Mans et Orléans, relégables de Ligue 2, s'associent contre la LFP

Après Amiens, relégable de Ligue 1 vers la Ligue 2, deux clubs de Ligue 2 relégables en National ont également décidé de s'opposer à la décision de la LFP.

Un peu plus tôt ce samedi, le club d'Amiens, 19e de Ligue 1, portait plainte en justice contre la LFP et sa décision d'arrêter définitivement le championnat tout en reléguant les clubs dans la zone rouge (Amiens et Toulouse). La Ligue 1 n'a en effet pas suivi l'exemple de l'Eredivisie, où les relégations n'auront pas lieu.

Cette fois, c'est au tour des clubs de Ligue 2 en position de relégables, Le Mans et Orléans, de publier un communiqué commun afin de réclamer une Ligue 2 à 22 équipes intégrant les promus de National. Les deux clubs évoquent une convention qui permet à la LFP de modifier le nombre de clubs participant aux compétitions en cas de vote majoritaire à l'Assemblée Générale, et demande donc un vote en faveur d'une modification de format pour éviter une catastrophe financière "qui pourrait être fatale" à certains clubs.