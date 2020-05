5 raisons de ne pas manquer la reprise de la Bundesliga

Après plus de deux mois d'interruption, la Bundesliga fait son grand retour ce week-end. On vous explique pourquoi c'est un rendez-vous à ne pas manquer.

Suspendue le 8 mars dernier, la première division de football allemand s'apprête à faire son grand retour ce week-end après plus de deux mois d'interruption. Un retour à la compétition controversé puisque certains pays d'Europe, comme la France ou les Pays-Bas, ont d'ores et déjà mis un terme à leur saison 2019/2020. Ainsi, la Bundesliga fait office de précurseur puisqu'il s'agit du premier championnat du Big Five à reprendre son cours depuis la vague de contamination du coronavirus en Europe. Pourquoi est-ce un rendez-vous à ne pas manquer ?

1) Une course au titre plus que jamais haletante

Alors que le Bayern Munich apparaît comme une puissance dominante en Allemagne depuis de nombreuses saisons (7 titres de champion consécutifs depuis 2012), son hégémonie est désormais remise en question par d'autres équipes ambitieuses qui montent en puissance. En effet, contrairement aux années précédentes, le classement s'avère serré avec quatre prétendants au sacre final qui se tiennent en seulement six points : le Bayern (55 points), le Borussia Dortmund (51 points), le RB Leipzig (50 points) et le Borussia M'Gladbach (49 points). C'est pourquoi, cette saison pourrait enfin mettre un terme à la supériorité du club bavarois, inébranlable depuis trop longtemps...

2) Parce que rien n'est encore joué !

Interrompue à l'issue de la 25ème journée, la Bundesliga est loin d'être finie puisque la majorité des clubs allemands doivent encore disputer neuf rencontres. Le moins que l'on puisse dire, c'est que rien n'est encore fait d'un bout à l'autre du classement. En haut, la sixième place, qualificative pour l'Europa League, est actuellement occupée par Schalke. Néanmoins, le club de la Ruhr ne compte qu'un point d'avance sur Wolfsburg (7e) et Friboug (8e) et deux devant Hoffenheim (9e). En ce qui concerne la qualification en Ligue des Champions, le Bayer Leverkusen (5e) peut encore espérer participer à la C1 la saison prochaine puisqu'il n'accuse que deux points de retard sur le Borussia M'Gladbach (4e). Enfin, en bas du classement, le Werder Brême, club historique du championnat allemand, est actuellement 17e et ne compte que quatre de moins que le Fortuna Düsseldorf (16e) mais accuse un match de retard par rapport à ce dernier.

3) La Bundesliga, le championnat des stars de demain

La Bundesliga est un championnat riche en jeunes talents. En effet, chaque club possède plusieurs pépites susceptibles d'être les stars du football de demain. Le Borussia Dortmund peut compter sur des talents comme Jadon Sancho (20 ans), Erling Haaland (19 ans) et Achraf Hakimi (21 ans). De la même manière, le RB Leipzig a choisi de baser sa politique sportive sur l'exploitation du potentiel de jeunes joueurs comme en témoignent les présences de Dayot Upamecano (21 ans), Konrad Laimer (22 ans), Dani Olmo (22 ans) ou encore Christopher Nkunku (22 ans) dans ses rangs. De leurs côtés, le Bayern Munich, Schalke et le Bayer Leverkusen peuvent respectivement compter sur les prouesses de Alphonso Davies (19 ans), Amine Harit (22 ans) et Kai Havertz (20 ans).

4) Un Revierderby plein de promesses

Par un formidable hasard du calendrier, la reprise du championnat débutera pour le coup d'envoi du deuxième Revierderby de la saison entre le Borussia Dortmund et Schalke 04. Un match emblématique du championnat allemand depuis plusieurs décénnies qui mettera aux prises deux équipes rivales et animera la Ruhr puisque les deux villes ne sont séparées que par une cinquantaine de kilomètres. De plus, cette rivalité sera doublée d'un sentiment de revanche de la part des hommes de Lucien Favre, défaits 4-2 à l'aller et qui auront à coeur de s'imposer face à l'un de leurs meilleurs ennemis.

5) Un football inédit ?

Malgré la controverse qui entoure cette reprise de la Bundesliga, la DFB a tenu à imposer un ensemble de mesures visant à éviter la propagation de l'épidémie pendant le match. Ce sera l'occasion de voir si les indications données aux clubs pourront être respectées par les différents acteurs. Ainsi, malgré l'absence des supporters, cette reprise permettra d'assister à une forme de football inédite jamais observée jusqu'à présent...

La Bundesliga est de retour! Envie de parier? En vous inscrivant chez notre partenaire BetFirst, vous profitez non seulement d'un joli bonus de bienvenue, mais vous pouvez aussi voir les matchs du championnat allemand en direct. N'hésitez plus et inscrivez-vous en cliquant ici.