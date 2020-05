Pourquoi Axel Witsel est devenu indispensable au Borussia Dortmund

Un peu moins de deux ans après son arrivée au Borussia Dortmund, Axel Witsel s'est imposé comme un élément crucial du club de la Ruhr.

À 31 ans, et après avoir connu quatre clubs différents (Standard, Benfica, Zénith, Tianjin Tianhai), Axel Witsel semble avoir atteint son prime avec le Borussia Dortmund. En effet, depuis son arrivée en Allemagne à l'été 2018, le Diable Rouge s'est imposé comme un joueur majeur du BVB. Néanmoins, ce samedi, après deux mois d'interrumption, le club allemand retrouvera la compétition sans lui puisque l'ancien Rouche est touché aux adducteurs. Une absence qui pourrait porter préjudice aux Schwarz-Gelben tant ce dernier est devenu indispensable dans l'entre-jeu.

Une régularité impressionnante depuis deux ans

Depuis qu'il est arrivé sur le banc du Borussia Dortmund en juillet 2018, Lucien Favre a fait du numéro 28 l'homme de base de son système de jeu. En effet, que ce soit dans un 4-2-3-1 aux côtés de Thomas Delaney la saison dernière ou désormais dans un 3-4-3 aux côtés de Emre Can ou de Julian Brandt, le milieu de terrain belge a toujours semblé indéboulonable. Pour preuve, en seulement deux saisons passées sous les ordres de l'entraîneur suisse, Axel Witsel a disputé pas moins de 75 rencontres toutes compétitions confondues, alors même que la saison 2019/2020 n'est toujours pas terminée. Un chiffre qui témoigne d'une régularité impressionante et de l'importance prise par l'ancien joueur du Zénith au sein du club de la Ruhr.

Un rôle clé dans le système de jeu de Lucien Favre

Cette importance se mesure surtout lorsque l'on se penche sur le rôle joué par le trentenaire dans le jeu déployé par les Borussen. Pour commencer, d'un point de vue offensif, le Diable Rouge est devenu la pierre angulaire de l'édifice jaune. En phase de possession, il est le métronome de l'équipe, contrôle la circulation du ballon et dicte le tempo. Sa moyenne de 68.8 passes réalisées par match peut en témoigner. Ensuite, en phase de contre-attaque, il est une véritable rampe de lancement puisque, par son jeu en passes courtes, il est chargé d'amorcer des transitions fulgurantes vers l'avant en jouant rapidement dès la récupération du ballon.

Son apport défensif n'est pas en reste non plus. En effet, à la perte du ballon, son volume de jeu lui permet de couvrir les espaces laissés dans leur dos par ses coéquipiers partis à l'avant, ce qui est essentiel pour éviter à l'équipe d'être trop vulnérable dans un système offensif comme celui du Borussia Dortmund. Autrement, il cherche à gratter des ballons dans l'entre-jeu par un pressing exigeant mettant sous pression le porteur du ballon. Son travail défensif est notamment mis en lumière par les statistiques révélées par Squawka (voir ci-dessous).

Indispensable car irremplaçable ?

Le fait qu'Axel Witsel soit indispensable au Borussia Dortmund s'explique aussi par la faiblesse de l'effectif Borussen dans son secteur de jeu. Ainsi, lorsque l'ancien joueur du Standard est absent, il est difficile de lui trouver un remplaçant. Hormis Emre Can, aux côtés de qui il était habitué à jouer avant l'interruption de la saison au mois de mars, aucun joueur ne semble avoir les épaules pour combler son absence. Julian Brandt s'inscrit dans un registre plus offensif et le rôle de métronome rempli par Witsel ne lui correspond pas. Ensuite, Thomas Delaney a été blessé durant une grande partie de la saison et n'est suffisamment fin techniquement pour exercer ce rôle. Enfin, Mahmoud Dahoud ne parvient pas à justifier les attentes placées en lui depuis plusieurs années.

Pour conclure, il est clair qu'Axel Witsel apparaît désormais comme un joueur indispensable pour le Borussia Dortmund compte tenu de son rôle primordial dans le jeu de l'équipe et des faiblesses de l'effectif du BVB. Par conséquent, sa présence pour le Revierderby de demain devrait cruellement manquer aux Noir et Jaune...