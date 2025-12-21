🎥 Un supporter de la RAAL se fait remarquer de bien triste manière à Westerlo

Cette saison, les supporters de La Louvière ont amené un vent de fraîcheur en Jupiler Pro League : présents en masse et très bruyants, ils se sont immédiatement glissés parmi les meilleurs contingents de D1A. Mais ce samedi, l'un d'eux a dérapé.

S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas enlever à La Louvière depuis sa remontée en D1A, c'est qu'elle a été accompagnée par un contingent de supporters particulièrement bruyant et fidèle.

L'Easi Arena met ses ultras à l'honneur avec une travée entière leur étant dédiée, et en déplacement, les supporters de la RAAL sont toujours nombreux.

C'était encore le cas en Campine, malgré la distance. Mais le scénario du match a frustré les supporters louviérois présents sur place. Menés après 5 minutes, ils ont ensuite encaissé le 2-1 dans les derniers instants de la rencontre.

C'est alors que la tension montait, à la 86e minute, peu de temps avant l'égalisation signée Fall, qu'un supporter de la RAAL s'est signalé de bien mauvaise façon. Lors d'un corner, un jeune aficionado des Loups a ainsi... vidé le contenu de son gobelet de bière sur le juge de ligne.



Des images capturées par les caméras de DAZN. Le juge de ligne en question est resté impassible. Mais on imagine que le supporter, clairement identifiable, risque fort de le regretter...