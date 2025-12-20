Il frappe clairement à la porte des Diables : quatrième but en Bundesliga pour Sambi Lokonga

Albert Sambi Lokonga dispute peut-être bien la meilleure saison de sa carrière. Le Belge a inscrit son 4e but avec Hambourg.

Douze matchs, dix titularisations, quatre buts : les statistiques d'Albert Sambi Lokonga (26 ans) cette saison en Bundesliga sont particulièrement belles. L'ancien capitaine du RSC Anderlecht n'avait, c'est bien simple, jamais scoré autant dans sa carrière (3 buts en... 78 matchs pour le Sporting).

Ce samedi, Hambourg recevait l'Eintracht Francfort d'Arthur Theate et Michy Batshuayi (tous deux absents), et le seul but du HSV a été inscrit par Sambi Lokonga (1-1), qui ouvrait le score pour ses couleurs à la 19e minute.

Larsson a ensuite égalisé à la 26e minute et le HSV a vu le but du 2-1 être annulé par la VAR en fin de rencontre. Hambourg reste donc coincé à la 13e place de Bundesliga.

Albert Sambi Lokonga Diable Rouge en 2026 ?

Pour Sambi Lokonga, qui a rejoint Hambourg l'été passé, la saison se passe donc particulièrement bien après un prêt mi-figue mi-raisin au FC Séville. L'ancien d'Arsenal, acheté pour 17,5 millions d'euros par les Gunners en 2021, espérera continuer sur cette lancée.



Avec un objectif clair : redevenir Diable Rouge, lui qui n'a pas été appelé une seule fois par Rudi Garcia. Sa dernière sélection date de fin 2024 et de la défaite contre Israël. Sambi Lokonga ne compte que 2 caps, la première datant de 2021.