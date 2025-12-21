Loïs Openda explique ses débuts difficiles : "Mais je me sens beaucoup mieux"

Loïs Openda explique ses débuts difficiles : "Mais je me sens beaucoup mieux"

Loïs Openda a enfin inscrit son premier but en Serie A, de longs mois après son arrivée à la Juventus. Est-il enfin lancé ?

Loïs Openda a vécu une traversée du désert particulièrement longue, non seulement à la Juventus cette saison mais en seconde partie de saison passée avec le RB Leipzig également. Jusqu'à son but contre Bodo-Glimt en Ligue des Champions il y a quelques semaines, Openda n'avait plus marqué depuis avril.

Ce samedi, face à l'AS Rome, le Belge a enfin brisé le signe indien : il a inscrit le but du 2-0 pour ses couleurs, permettant à la Juve de l'emporter 2-1 et débloquant son compteur buts en Serie A.

Openda délivré 

"Bien sûr, c'est un but important", réagit Openda sur Sky Italia, avant d'évoquer son adaptation compliquée à l'Italie et à la Serie A. "Ce n'est pas un championnat facile et mon adaptation n'a pas été fluide. Ca n'a pas été idéal mais j'ai toujours ressenti le soutien de tout le monde dans le club, et de ma famille".

"Il me fallait juste du temps", a déclaré Openda. "Ces dernières semaines, je me sens déjà beaucoup mieux. Au début, ça a été difficile : une nouvelle équipe, un nouveau championnat, une nouvelle ville. Mais maintenant, je suis heureux. Avec cette performance, j'ai montré que je peux vraiment aider la Juventus". 

Loïs Openda a été prêté à la Juventus par le RB Leipzig avec une option d'achat obligatoire sous certaines conditions, estimée à 40 millions d'euros. Tout le monde à Turin sera donc soulagé qu'il montre enfin ses qualités. 

