"Il deviendra sélectionneur des Diables Rouges"

Vincent Kompany fait actuellement le bonheur du Bayern Munich. Mais à l'avenir, pourrait-il prendre la tête de la sélection nationale ?

Hugo Broos connaît particulièrement bien Vincent Kompany, et pour cause : c'est lui qui a lancé l'ancien défenseur du RSC Anderlecht, très jeune, en équipe A des Mauve & Blanc. L'actuel sélectionneur de l'Afrique du Sud a cependant relativisé ce fait, dans un entretien accordé à Sudpresse.

"Ce n'est pas moi qui ai lancé Vincent mais son talent. J'avais été l'observer en équipe de jeunes et il était clair qu'il y avait fait son temps", déclare Broos. Dès son jeune âge, Kompany avait déjà en lui l'attitude d'un coach... ce qui pouvait poser problème.

Vincent Kompany sélectionneur des Diables ? 

"Il n'était pas facile, c'était une forte tête et il pensait parfois qu'il était le coach. Ca ne plaisait pas toujours aux joueurs plus âgés", se rappelle Hugo Broos, coach du RSCA de 2002 à 2005. "Je savais déjà qu'il deviendrait un grand coach".

Broos mettra un terme en juin prochain à une magnifique carrière d'entraîneur. "Mais Vincent va aisément m'égaler et me dépasser, au vu de ce qu'il a déjà accompli", estime-t-il, avant de donner sa prédiction : "Je le vois briller en Espagne, en Italie, en Angleterre... et dans dix ou quinze ans, il sera sélectionneur de la Belgique". 

Récemment, Vincent Kompany a remporté le Trophée Raymond Goethaels et le trophée d'entraîneur de l'année lors du Gala de Sportspress. En Allemagne, il est en route vers un deuxième titre de champion consécutif avec le Bayern. 

