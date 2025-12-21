Un nouvel Anderlecht ? Voici pourquoi l'équipe n'est plus la même

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Un nouvel Anderlecht ? Voici pourquoi l'équipe n'est plus la même
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La dynamique d'Anderlecht progresse ces dernières semaines. Pour Colin Coosemans, ça s'explique par un vrai leadership et des règles dans le groupe.

"Le niveau était tout simplement trop faible pour Anderlecht. On se l’est dit entre nous", explique Colin Coosemans dans Het Laatste Nieuws. Sous Besnik Hasi, les leaders ont reçu un rôle très clair. Coosemans forme un duo avec Thorgan Hazard. "Thorgan est un leader social qui peut désamorcer des situations difficiles avec de l’humour. Nous sommes des personnalités totalement différentes, mais c’est justement ça qui fonctionne."

L’apport de l’entraîneur adjoint Lucas Biglia est crucial. "Il sent parfaitement ce dont le groupe a besoin et insiste sur un coaching positif. Surtout avec un noyau jeune, il ne faut pas que le silence s’installe, sinon la tension monte."

Trop tôt pour dire à quel point cet Anderlecht est bon

Le moment clé de cette période reste cette discussion de groupe, tenue à l'écart du staff technique à la veille de la rencontre face au KV Malines. "Nous avons parlé avec les capitaines, puis avec tout le monde. Il y a eu un moment de silence, mais nous avons été clairs : Si tout le monde reste silencieux, on reste ici. Finalement, chacun s’est exprimé librement."

Cette réunion a permis de clarifier ce que représente Anderlecht. "Tout le monde ne savait pas ce que ce club signifie ou comment les supporters nous voient. Cela a été dit là-bas. Depuis, ça va beaucoup mieux et tout le monde est plus concentré."


Selon Coosemans, la différence se joue dans les détails et la confiance. "La saison dernière, c’était souvent presque, maintenant les choses tournent parfois en notre faveur. Ça donne confiance. À quel point nous sommes bons ? Il est trop tôt pour le dire, mais on sent clairement que quelque chose a changé dans le groupe."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Antwerp - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 18:30.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Antwerp
Colin Coosemans

Plus de news

LIVE : Bruges mène, mais a manqué le break Live

LIVE : Bruges mène, mais a manqué le break

14:19
Les autres pays sont prévenus : Neymar fait une promesse folle pour le Brésil au Mondial

Les autres pays sont prévenus : Neymar fait une promesse folle pour le Brésil au Mondial

14:40
Wilfried Kanga, absent surprise : une mauvaise nouvelle pour Rik De Mil, mais une heureuse pour l'Ivoirien

Wilfried Kanga, absent surprise : une mauvaise nouvelle pour Rik De Mil, mais une heureuse pour l'Ivoirien

14:20
Revirement de situation à Genk ? Le favori pour succéder à Fink pourrait perdre la main

Revirement de situation à Genk ? Le favori pour succéder à Fink pourrait perdre la main

14:00
L'Union a retrouvé l'arme qui pourrait la sortir de bien des situations : "Ça doit redevenir notre force" Réaction

L'Union a retrouvé l'arme qui pourrait la sortir de bien des situations : "Ça doit redevenir notre force"

13:20
Ça chauffe à Zulte Waregem : la réaction sèche de Vandenbroeck sur le cas Vossen

Ça chauffe à Zulte Waregem : la réaction sèche de Vandenbroeck sur le cas Vossen

13:40
📷 La photo d'équipe originale de la RDC avant la CAN : la Pro League est représentée

📷 La photo d'équipe originale de la RDC avant la CAN : la Pro League est représentée

12:00
L'arbitrage belge pro-Union ? "Ils contrôlent tout depuis des semaines" Réaction

L'arbitrage belge pro-Union ? "Ils contrôlent tout depuis des semaines"

12:20
3
Loïs Openda explique ses débuts difficiles : "Mais je me sens beaucoup mieux"

Loïs Openda explique ses débuts difficiles : "Mais je me sens beaucoup mieux"

12:40
Le coach de Dender tacle le Standard : "C'est étonnant de les voir jouer comme ça"

Le coach de Dender tacle le Standard : "C'est étonnant de les voir jouer comme ça"

11:30
3
"La fédération est de plus en plus Blauw & Zwart" : la réaction de l'Union Belge ne passe pas

"La fédération est de plus en plus Blauw & Zwart" : la réaction de l'Union Belge ne passe pas

10:00
1
🎥 Un supporter de la RAAL se fait remarquer de bien triste manière à Westerlo

🎥 Un supporter de la RAAL se fait remarquer de bien triste manière à Westerlo

10:30
Surprise à Stockay : José Riga démissionne !

Surprise à Stockay : José Riga démissionne !

11:00
Malgré un grand Courtois et la victoire, le Real Madrid a une polémique sur les bras

Malgré un grand Courtois et la victoire, le Real Madrid a une polémique sur les bras

09:30
Westerlo est passé par toutes les émotions contre la RAAL : "J'étais très en colère"

Westerlo est passé par toutes les émotions contre la RAAL : "J'étais très en colère"

08:40
"C'est au club de faire le pas" : Colin Coosemans met une grosse pression à Anderlecht

"C'est au club de faire le pas" : Colin Coosemans met une grosse pression à Anderlecht

20/12
1
La reconversion inattendue de Jonathan Benteke, qui a arrêté sa carrière cette année

La reconversion inattendue de Jonathan Benteke, qui a arrêté sa carrière cette année

09:00
La RAAL continue son apprentissage : "C'est comme ça au plus haut niveau"

La RAAL continue son apprentissage : "C'est comme ça au plus haut niveau"

08:00
Christian Burgess n'avait qu'une idée en tête après le match à Charleroi : "Il y avait de la frustration" Réaction

Christian Burgess n'avait qu'une idée en tête après le match à Charleroi : "Il y avait de la frustration"

07:30
🎥 Enfin la délivrance en Serie A pour Loïs Openda !

🎥 Enfin la délivrance en Serie A pour Loïs Openda !

08:20
L'un des Anderlechtois les plus critiqués...mais des plus précieux pour la fin d'année : "Il est encore jeune"

L'un des Anderlechtois les plus critiqués...mais des plus précieux pour la fin d'année : "Il est encore jeune"

16:30
L'Ajax ne peut plus s'en passer : encore un Belge buteur !

L'Ajax ne peut plus s'en passer : encore un Belge buteur !

07:00
Promise David sur sa lancée, Leysen pas à son avantage : les notes de l'Union contre Zulte Waregem Analyse

Promise David sur sa lancée, Leysen pas à son avantage : les notes de l'Union contre Zulte Waregem

23:17
🎥 Beveren reste invincible, Courtrai renverse les U23 d'Anderlecht

🎥 Beveren reste invincible, Courtrai renverse les U23 d'Anderlecht

23:00
Le service minimum, ou presque : l'Union fait (laborieusement) le boulot avant la Bataille des Flandres

Le service minimum, ou presque : l'Union fait (laborieusement) le boulot avant la Bataille des Flandres

22:43
Vincent Euvrard et le Standard ont pris leur revanche : "Le plan était le même qu'en Coupe"

Vincent Euvrard et le Standard ont pris leur revanche : "Le plan était le même qu'en Coupe"

22:20
Arnaud Bodart assume : "J'ai été catastrophique, les critiques étaient légitimes"

Arnaud Bodart assume : "J'ai été catastrophique, les critiques étaient légitimes"

21:40
"Il deviendra sélectionneur des Diables Rouges"

"Il deviendra sélectionneur des Diables Rouges"

22:00
Dender frustré après la défaite : "Le Standard inscrit un but chanceux"

Dender frustré après la défaite : "Le Standard inscrit un but chanceux"

21:00
5
"J'avais signé et tout a capoté" : un Carolo se souvient comme si c'était hier du jour où il a été trahi

"J'avais signé et tout a capoté" : un Carolo se souvient comme si c'était hier du jour où il a été trahi

20:40
La RAAL pensait décrocher un point... mais craque encore en fin de match

La RAAL pensait décrocher un point... mais craque encore en fin de match

20:20
Il frappe clairement à la porte des Diables : quatrième but en Bundesliga pour Sambi Lokonga

Il frappe clairement à la porte des Diables : quatrième but en Bundesliga pour Sambi Lokonga

21:20
1
"Avec Roger Vanden Stock, cela aurait été différent" : le tacle de La Gantoise au Club de Bruges

"Avec Roger Vanden Stock, cela aurait été différent" : le tacle de La Gantoise au Club de Bruges

18:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/12: Silva

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/12: Silva

20:00
"On sait qu'on peut faire quelque chose cette saison" : Lucas Pirard savoure sa première réussie

"On sait qu'on peut faire quelque chose cette saison" : Lucas Pirard savoure sa première réussie

19:30
11
Prolonger ou partir ? Vincent Janssen laisse planer le doute à l'Antwerp

Prolonger ou partir ? Vincent Janssen laisse planer le doute à l'Antwerp

20/12

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
FC Bruges FC Bruges 1-0 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 16:00 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 18:30 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 19:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved