Un nouvel Anderlecht ? Voici pourquoi l'équipe n'est plus la même

La dynamique d'Anderlecht progresse ces dernières semaines. Pour Colin Coosemans, ça s'explique par un vrai leadership et des règles dans le groupe.

"Le niveau était tout simplement trop faible pour Anderlecht. On se l’est dit entre nous", explique Colin Coosemans dans Het Laatste Nieuws. Sous Besnik Hasi, les leaders ont reçu un rôle très clair. Coosemans forme un duo avec Thorgan Hazard. "Thorgan est un leader social qui peut désamorcer des situations difficiles avec de l’humour. Nous sommes des personnalités totalement différentes, mais c’est justement ça qui fonctionne."

L’apport de l’entraîneur adjoint Lucas Biglia est crucial. "Il sent parfaitement ce dont le groupe a besoin et insiste sur un coaching positif. Surtout avec un noyau jeune, il ne faut pas que le silence s’installe, sinon la tension monte."

Trop tôt pour dire à quel point cet Anderlecht est bon

Le moment clé de cette période reste cette discussion de groupe, tenue à l'écart du staff technique à la veille de la rencontre face au KV Malines. "Nous avons parlé avec les capitaines, puis avec tout le monde. Il y a eu un moment de silence, mais nous avons été clairs : Si tout le monde reste silencieux, on reste ici. Finalement, chacun s’est exprimé librement."

Cette réunion a permis de clarifier ce que représente Anderlecht. "Tout le monde ne savait pas ce que ce club signifie ou comment les supporters nous voient. Cela a été dit là-bas. Depuis, ça va beaucoup mieux et tout le monde est plus concentré."



Selon Coosemans, la différence se joue dans les détails et la confiance. "La saison dernière, c’était souvent presque, maintenant les choses tournent parfois en notre faveur. Ça donne confiance. À quel point nous sommes bons ? Il est trop tôt pour le dire, mais on sent clairement que quelque chose a changé dans le groupe."