"Il fait vivre sa ville" : comment le transfert d'Axel Witsel en Chine a profité à Liège

Les choix de carrière d'Axel Witsel ont parfois été décriés. Son père Thierry tient à remettre les choses dans leur contexte.

Déjà lors de son transfert à 40 millions eu Zénith Saint-Pétersbourg, Axel Witsel avait essuyé de nombreuses critiques : son explosion au Standard et sa bonne saison à Benfica auraient dû lui offir un transfert dans un championnat plus en vue.

Mais ce n'était rien comparé à l'incompréhension suscitée par son transfert en Chine après cinq ans en Russie. Au Tianjin Quanjian, le Liégeois touchait un salaire de 18 millions par an. La fameuse expression 'mettre la famille à l'abri' a alors fleuri de plus belle.

La famille, représentée par son père, a justement tenu à réagir sur ce transfert surprise en Chine. Au micro de Sacha Tavolieri dans l'émission 'En Off', Thierry Witsel explique que l'argent perçu n'a pas profité qu'au joueur et à son entourage direct.

Les critiques trop dures ?

"Il n'est pas arrivé là-bas juste pour s'en mettre plein les poches. Il a pris ce qu'il y avait à prendre mais a aussi investi à Liège. L'argent de son transfert, il l'a investi dans des bâtiments ici, à Liège", avance Thierry Witsel.

"Il fait vivre sa ville et les gens qui y vivent. Les critiques sont probablement un peu exagérées sur sa décision à l'époque. Si la proposition avait été formulée à un joueur en déçà de la classe d'Axel, on n'en aurait pas fait tout un foin", poursuit le patriarche.

Le sujet est sensible : que ce soit à l'occasion de ces transferts rémunérateurs ou au moment de tourner le dos au Standard cet été, les choix d'Axel Witsel ont souvent divisé. Mais son émotion lors de son retour à Sclessin sous le maillot des Diables l'ont rappelé, le joueur aime sa ville. A défaut de revenir chez les Rouches, il l'a prouvé en investissant dans l'immobilière du Standard, dans le Carré et dans plusieurs autres sites de la Région.

