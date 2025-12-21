🎥 Enfin la délivrance en Serie A pour Loïs Openda !

Loïs Openda avait déjà ouvert son compteur buts pour la Juventus en Ligue des Champions. Le voilà maintenant buteur en Serie A.

Loïs Openda n'aura donc pas fini 2025 sans marquer en Serie A. Arrivé l'été dernier à la Juventus et muet depuis en championnat, l'attaquant belge avait débloqué son compteur en Ligue des Champions face à Bodo-Glimt il y a trois semaines mais n'était pas parvenu à enchaîner.

Ce samedi, c'était la bonne. Titulaire contre l'AS Rome, Openda a inscrit le second but de ses couleurs (2-1), offrant donc la victoire à la Juve dans ce match au sommet. Francisco Conceiçao, le fils de Sergio, avait ouvert le score juste avant la mi-temps.

FT | Loïs Openda scelle la victoire de la Juve avec son premier but en #SerieA ! 🇧🇪✅ #JuveRoma pic.twitter.com/nGFTrwydDr — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) December 20, 2025

Si Tommaso Baldanzi a permis à la Roma de recoller au score à la 75e, le score ne bougera plus par la suite et la Juventus l'a donc emporté. La Vieille Dame revient à un point de son adversaire du soir, à la 5e place du classement.

Openda a traversé le désert en 2025

Pour Loïs Openda, c'est une délivrance, car ce n'est là que son deuxième but toutes compétitions confondues depuis... le mois d'avril. Le Diable Rouge n'a pas non plus trouvé le chemin des filets avec la sélection en l'absence de Lukaku.





Prêté avec une option d'achat obligatoire de 40 millions d'euros, Openda avait donc bien du mal à convaincre les observateurs qu'il était le bon choix pour la Juventus.