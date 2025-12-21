La reconversion inattendue de Jonathan Benteke, qui a arrêté sa carrière cette année

La reconversion inattendue de Jonathan Benteke, qui a arrêté sa carrière cette année

Le frère de Christian Benteke, Jonathan, n'a que 30 ans mais n'est plus footballeur. L'ancien attaquant de Crystal Palace, Visé ou encore Zulte Waregem s'est lancé dans une drôle de reconversion.

Son (pré)nom a ressurgi dans l'actualité récemment quand son frère Christian a été cité à Anderlecht et au Club de Bruges : Jonathan Benteke (30 ans) s'est alors exprimé sur les réseaux sociaux et a nié la rumeur en quelques mots - "fake news".

Une sortie qui nous a poussés à nous demander ce qu'il en était de Jonathan lui-même. Car le dernier défi sportif du frère de Christian date de la première moitié de saison 2024-2025 et un passage en Azerbaïdjan, à Shamakhi, où il a disputé 18 matchs (2 buts) avant d'être libéré en janvier dernier.

Et depuis ? Rien. Transfermarkt mentionne même Jonathan Benteke comme étant en "pause carrière". Et pour cause : il semble que l'ancien attaquant de Zulte Waregem, Visé, Aix-la-Chapelle ou encore Oldham ait pris sa retraite et entamé sa reconversion.

Jonathan Benteke... vend des donuts 

L'information date de septembre dernier, et elle est totalement passée inaperçue dans les médias belges : Jonathan Benteke, qui a investi tout l'argent gagné dans sa carrière, a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il a ainsi ouvert la toute première franchise Dreams Donuts du Luxembourg.



Dreams Donuts est une société belge qui disposait déjà de magasins en Belgique et en France. Benteke est donc devenu le gérant de la première enseigne grand-ducale, au centre Aushopping de Kirschberg. En tant que joueur, Jonathan Benteke avait évolué au Titus Pétange en 2023-2024, inscrivant 8 buts en 18 matchs. 

 "Je n’avais pas reçu de proposition assez intéressante dans le foot pour pouvoir continuer", explique Benteke au média luxembourgeois Virgule en octobre dernier. "Je voulais intégrer un projet émergent qui avait le potentiel pour pouvoir monter, pas une marque déjà établie (...) Je vis au Luxembourg depuis que j'ai joué à Pétange. J'aime beaucoup la ville et je sentais que les jeunes du coin cherchaient un concept un peu différent". 

"C’est une nouvelle carrière qui s’ouvre à moi. J’ai pu créer de l’emploi. Aujourd’hui, je trouve une stabilité, je suis heureux", conclut Jonathan Benteke. La fin d'une carrière somme toute modeste, donc, qui l'aura tout de même vu disputer une vingtaine de matchs de D1A et même... un petit match de Premier League avec Crystal Palace. 

