La RAAL continue son apprentissage : "C'est comme ça au plus haut niveau"

La RAAL pensait revenir de Campine avec un point, mais s'est finalement inclinée dans les derniers instants. Une nouvelle déception pour les Loups.

Menée suite à un but contre son camp, puis battue dans les arrêts de jeu : la RAAL a vécu une soirée frustrante à Westerlo. Et ce n'est pas la première fois que les fins de match font mal aux Loups : on se rappelle des défaites cruelles contre Anderlecht et Malines.

"Westerlo avait très bien commencé le match", souligne toutefois Frédéric Taquin au micro de Sporza après la rencontre. "En seconde période, nous avons vraiment bien joué, et nous égalisons méritoirement. Être battus, c'est dur".

La RAAL va devoir recommencer à gagner

Les Campinois ont été cliniques, tout en sortant quelques ballons chauds. "Ils ont sorti des ballons sur la ligne et leur gardien a fait un très bon match", pointe Taquin. "Mais c'est ainsi au plus haut niveau, si vous n'êtes pas efficace, vous êtes battu".

L'objectif de la RAAL n'a pas changé : c'est le maintien, même si un excellent début de saison avait pu en faire rêver quelques-uns. "L'objectif est de rester en D1. C'est simple : il faut laisser au moins une équipe derrière nous".

Lire aussi… 🎥 Un supporter de la RAAL se fait remarquer de bien triste manière à Westerlo ›

Pour le moment, le Cercle de Bruges et Dender restent derrière La Louvière, mais il va falloir renouer avec la victoire... si possible dès la semaine prochaine et le dernier match de l'année, face à OHL.