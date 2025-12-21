Réaction Christian Burgess n'avait qu'une idée en tête après le match à Charleroi : "Il y avait de la frustration"

Christian Burgess n'avait qu'une idée en tête après le match à Charleroi : "Il y avait de la frustration"
Photo: © photonews

L'Union a remporté son dernier match de l'année au Parc Duden. Christian Burgess s'est présenté en interview avec le sentiment du devoir accompli.

La prestation d'ensemble a beau ne pas être bien convaincante, l'Union Saint-Gilloise a fait le boulot avec cette victoire 2-0 contre Zulte Waregem. De quoi passer à autre chose après la frustration accumulée contre La Gantoise, Marseille et Charleroi : "Le dernier match aussi, c'était important de rebondir, mais nous n'avions ramené qu'un partage de Charleroi. Il y avait de la frustration. C'est normal : on est très exigeants envers nous-mêmes", explique Burgess.

L'Union a encore pu compter sur un corner pour prendre les devants, le deuxième but a failli tomber de la même manière à plusieurs reprises : "On est dangereux sur phase arrêtée, mais on marque notre deuxième but de plein jeu. En première mi-temps, Marc (Giger) avait déjà failli faire le break sur une action bien construite".

Pas de génie mais du sérieux

"Les adversaires nous attendent en bloc bas, il y a beaucoup de matchs au calendrier. Mais l'équipe a cette force mentale pour passer au-dessus. Aujourd'hui, on n'a pas été incroyables, mais on a fait le boulot. Et puis, Zulte Waregem est loin d'être une mauvaise équipe. Pareil pour Charleroi. Le football, c'est toujours une question de marges très faibles. Il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Les joueurs ont pris leurs responsabilités et cela a payé", poursuit le défenseur anglais.

Promise David fait partie des cadres à avoir haussé son niveau ces dernières semaines. Hier soir, c'est à nouveau lui qui a montré la voie à suivre, comme contre Charleroi, Galatasaray : "C'est son job de marquer des buts. Il doit continuer à se challenger comme il est en train de le faire. S'il atteint son potentiel, il deviendra un très très bon joueur".

Le groupe va avoir cinq jours pour se reposer avant le dernier match de 2025 au Cercle de Bruges. Les joueurs avaient déjà pu un peu se ressourcer cette semaine, une première après sept matchs en deux mois : "Ça a fait du bien d'avoir cinq jours entre deux rencontres. J'ai même pu faire un peu de shopping avant Noël. On a pu bien travailler, aller à la salle, faire des choses que l'on n'avait plus vraiment le temps de faire, ça fait du bien. Mais on ne va pas cracher sur le calendrier : il ne faut pas oublier que ces matchs supplémentaires sont la cerise sur le gâteau, ceux qui découlent de tous nos efforts".

