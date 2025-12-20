"Avec Roger Vanden Stock, cela aurait été différent" : le tacle de La Gantoise au Club de Bruges

"Avec Roger Vanden Stock, cela aurait été différent" : le tacle de La Gantoise au Club de Bruges
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La Bataille des Flandres prendra ce week-end une dimension encore supérieure après les événements récents entre La Gantoise et le Club de Bruges. Michel Louwagie ne mâche pas ses mots.

Entre le Club de Bruges et La Gantoise, la tension est encore plus palpable qu'à l'accoutumée. Voir Bruges débaucher Ivan Leko sans en informer la direction des Buffalos a mis le feu aux poudres. Les manoeuvres autour d'autres membres du staff gantois ont encore rajouté un peu d'huile sur le feu, au point que La Gantoise ait songé à se tourner vers la justice.

"Un coup dur pour le football belge", regrette Michel Louwagie dans Het Nieuwsblad. "Tout le monde sait qu'au Club, il n'y a qu'une seule personne qui décide. Bart Verhaeghe, comment peux-tu faire ça ? Tu es un si grand entrepreneur".

Louwagie se sent trahi

Les Buffalos ont rapidement réagi en débauchant à leur tour Rik De Mil à Charleroi. Mais la direction ne digère pas les manières de leur rival : "Venir chercher Leko sans le moindre contact avec nous ? À l'époque de Roger Vanden Stock, cela aurait été différent. Il aurait appelé en disant que ce n'est pas agréable, mais qu'il paierait le montant légal et peut-être même un peu plus".

Membre de la direction gantoise de longue date, Michel Louwagie en a vu d'autres. Mais la saga Ivan Leko lui restera en tête jusqu'à la fin de ses jours. Après avoir égratiné son ancien entraîneur, il n'épargne pas le Club.

Lire aussi… Un départ qui fait très mal : Ivan Leko se fait massacrer par la direction de la Gantoise
"C'est un manque de courtoisie. Vous êtes les meilleurs, le plus forts, le plus riches. Agissez donc comme un gentleman, car nous aurons encore besoin les uns des autres", lance Louwagie à l'attention des Blauw en Zwart. Le match de dimanche sera-t-il une rencontre entre gentlemen  ?

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis FC Bruges - La Gantoise en live sur Walfoot.be à partir de 13:30 (21/12).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
FC Bruges
Michel Louwagie

Plus de news

Un départ qui fait très mal : Ivan Leko se fait massacrer par la direction de la Gantoise

Un départ qui fait très mal : Ivan Leko se fait massacrer par la direction de la Gantoise

13:00
Beaucoup de changements chez David Hubert : suivez Union - Zulte Waregem en Direct commenté Live

Beaucoup de changements chez David Hubert : suivez Union - Zulte Waregem en Direct commenté

20:35
Une Bataille des Flandres plus disputée que jamais : sacrée tuile pour les retrouvailles d'Ivan Leko avec Gand

Une Bataille des Flandres plus disputée que jamais : sacrée tuile pour les retrouvailles d'Ivan Leko avec Gand

15:30
"J'avais signé et tout a capoté" : un Carolo se souvient comme si c'était hier du jour où il a été trahi

"J'avais signé et tout a capoté" : un Carolo se souvient comme si c'était hier du jour où il a été trahi

20:40
La RAAL pensait décrocher un point... mais craque encore en fin de match

La RAAL pensait décrocher un point... mais craque encore en fin de match

20:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/12: Silva

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/12: Silva

20:00
"On sait qu'on peut faire quelque chose cette saison" : Lucas Pirard savoure sa première réussie

"On sait qu'on peut faire quelque chose cette saison" : Lucas Pirard savoure sa première réussie

19:30
2
Increvable : à 41 ans, Thiago Silva revient en Europe, et pas dans n'importe quel club

Increvable : à 41 ans, Thiago Silva revient en Europe, et pas dans n'importe quel club

20:00
L'un des Anderlechtois les plus critiqués...mais des plus précieux pour la fin d'année : "Il est encore jeune"

L'un des Anderlechtois les plus critiqués...mais des plus précieux pour la fin d'année : "Il est encore jeune"

16:30
Un but rapide et c'est à peu près tout, mais le Standard passera Noël dans le top 6

Un but rapide et c'est à peu près tout, mais le Standard passera Noël dans le top 6

17:56
"Il fait vivre sa ville" : comment le transfert d'Axel Witsel en Chine a profité à Liège

"Il fait vivre sa ville" : comment le transfert d'Axel Witsel en Chine a profité à Liège

18:20
Les Francs Borains mettent fin à leur série noire et enfoncent le Club NXT

Les Francs Borains mettent fin à leur série noire et enfoncent le Club NXT

19:00
Un revenant...qui n'était pas censé revenir de sitôt au Standard : la surprise David Bates, 14 mois plus tard

Un revenant...qui n'était pas censé revenir de sitôt au Standard : la surprise David Bates, 14 mois plus tard

17:00
Sur ce point, la Premier League ne manque pas à Vincent Kompany : "On ne se rend pas compte"

Sur ce point, la Premier League ne manque pas à Vincent Kompany : "On ne se rend pas compte"

17:40
"Donnez-lui le brassard de capitaine la saison prochaine" : le conseil très osé de Kindermans à Anderlecht

"Donnez-lui le brassard de capitaine la saison prochaine" : le conseil très osé de Kindermans à Anderlecht

12:40
Norman Bassette retrouve le chemin des filets, Theo Leoni à l'assist : Reims et ses Belges à la fête

Norman Bassette retrouve le chemin des filets, Theo Leoni à l'assist : Reims et ses Belges à la fête

17:30
Amuzu n'était pas seul : un autre ancien dribbleur fou d'Anderlecht passe à autre chose au Brésil

Amuzu n'était pas seul : un autre ancien dribbleur fou d'Anderlecht passe à autre chose au Brésil

14:00
1
Petite révolution à venir : le changement majeur de la CAN qui ravit tous les clubs de Pro League

Petite révolution à venir : le changement majeur de la CAN qui ravit tous les clubs de Pro League

16:00
Des changements à prévoir contre Anderlecht ? Hans Cornelis annonce la couleur

Des changements à prévoir contre Anderlecht ? Hans Cornelis annonce la couleur

14:30
Carl Hoefkens a bien été contacté par Genk : sa réponse n'a pas tardé

Carl Hoefkens a bien été contacté par Genk : sa réponse n'a pas tardé

15:00
La vie sans Adem Zorgane...et Kevin Mac Allister : les compositions probables d'Union - Zulte Waregem

La vie sans Adem Zorgane...et Kevin Mac Allister : les compositions probables d'Union - Zulte Waregem

13:40
Le Club de Bruges veut doubler l'Inter : une pépite de Bundesliga dans le viseur

Le Club de Bruges veut doubler l'Inter : une pépite de Bundesliga dans le viseur

12:20
Prolonger ou partir ? Vincent Janssen laisse planer le doute à l'Antwerp

Prolonger ou partir ? Vincent Janssen laisse planer le doute à l'Antwerp

11:06
Dennis Ayensa face aux Diables Rouges au Mondial ? "Espérons qu'il puisse jouer un rôle pour nous"

Dennis Ayensa face aux Diables Rouges au Mondial ? "Espérons qu'il puisse jouer un rôle pour nous"

13:20
Le nouveau talent d'Anderlecht vient... d'Ukraine : "Je rêve du Lotto Park"

Le nouveau talent d'Anderlecht vient... d'Ukraine : "Je rêve du Lotto Park"

11:22
Tout le monde est unanime là-dessus : Ivan Leko révèle le joueur du Club de Bruges qui l'a impressionné

Tout le monde est unanime là-dessus : Ivan Leko révèle le joueur du Club de Bruges qui l'a impressionné

08:01
Hans Cornelis bien parti pour être confirmé T1 ? La réponse de la direction de Charleroi Réaction

Hans Cornelis bien parti pour être confirmé T1 ? La réponse de la direction de Charleroi

11:40
6 points sur 39 et toujours en place : comment ce coach de Pro League sauve sa peau ?

6 points sur 39 et toujours en place : comment ce coach de Pro League sauve sa peau ?

12:00
Contre Gand, Ivan Leko sait à quoi s'attendre : "Je ne suis pas une machine non plus"

Contre Gand, Ivan Leko sait à quoi s'attendre : "Je ne suis pas une machine non plus"

21:20
"C'est au club de faire le pas" : Colin Coosemans met une grosse pression à Anderlecht

"C'est au club de faire le pas" : Colin Coosemans met une grosse pression à Anderlecht

09:30
1
De quoi faire grincer des dents Cristiano Ronaldo : la FIFA frappe... et Al Nassr est concerné

De quoi faire grincer des dents Cristiano Ronaldo : la FIFA frappe... et Al Nassr est concerné

10:30
Nouvelle tuile pour Monaco : l'infirmerie de Sébastien Pocognoli se remplit encore

Nouvelle tuile pour Monaco : l'infirmerie de Sébastien Pocognoli se remplit encore

10:00
Pas encore d'entraîneur à Genk : Bryan Heynen envoie un message fort à la direction

Pas encore d'entraîneur à Genk : Bryan Heynen envoie un message fort à la direction

08:30
"On fera le point après..." : Rudi Garcia entretient le suspense sur son futur avec les Diables Rouges

"On fera le point après..." : Rudi Garcia entretient le suspense sur son futur avec les Diables Rouges

09:00
Ivan Leko retrouve déjà Gand, deux semaines plus tard : "Ça me change beaucoup d'être ici"

Ivan Leko retrouve déjà Gand, deux semaines plus tard : "Ça me change beaucoup d'être ici"

19/12
Révélation sous Rik De Mil, encore auteur de l'un des buts du week-end : "Je reste après chaque entraînement" Réaction

Révélation sous Rik De Mil, encore auteur de l'un des buts du week-end : "Je reste après chaque entraînement"

07:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
FC Bruges FC Bruges 21/12 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 21/12 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 21/12 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 21/12 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved