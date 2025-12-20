"Avec Roger Vanden Stock, cela aurait été différent" : le tacle de La Gantoise au Club de Bruges

La Bataille des Flandres prendra ce week-end une dimension encore supérieure après les événements récents entre La Gantoise et le Club de Bruges. Michel Louwagie ne mâche pas ses mots.

Entre le Club de Bruges et La Gantoise, la tension est encore plus palpable qu'à l'accoutumée. Voir Bruges débaucher Ivan Leko sans en informer la direction des Buffalos a mis le feu aux poudres. Les manoeuvres autour d'autres membres du staff gantois ont encore rajouté un peu d'huile sur le feu, au point que La Gantoise ait songé à se tourner vers la justice.

"Un coup dur pour le football belge", regrette Michel Louwagie dans Het Nieuwsblad. "Tout le monde sait qu'au Club, il n'y a qu'une seule personne qui décide. Bart Verhaeghe, comment peux-tu faire ça ? Tu es un si grand entrepreneur".

Louwagie se sent trahi

Les Buffalos ont rapidement réagi en débauchant à leur tour Rik De Mil à Charleroi. Mais la direction ne digère pas les manières de leur rival : "Venir chercher Leko sans le moindre contact avec nous ? À l'époque de Roger Vanden Stock, cela aurait été différent. Il aurait appelé en disant que ce n'est pas agréable, mais qu'il paierait le montant légal et peut-être même un peu plus".

Membre de la direction gantoise de longue date, Michel Louwagie en a vu d'autres. Mais la saga Ivan Leko lui restera en tête jusqu'à la fin de ses jours. Après avoir égratiné son ancien entraîneur, il n'épargne pas le Club.

Lire aussi… Un départ qui fait très mal : Ivan Leko se fait massacrer par la direction de la Gantoise›

"C'est un manque de courtoisie. Vous êtes les meilleurs, le plus forts, le plus riches. Agissez donc comme un gentleman, car nous aurons encore besoin les uns des autres", lance Louwagie à l'attention des Blauw en Zwart. Le match de dimanche sera-t-il une rencontre entre gentlemen ?