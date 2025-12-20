Sur ce point, la Premier League ne manque pas à Vincent Kompany : "On ne se rend pas compte"

Demain, le Bayern Munich se rendra à Heidenheim. Dans sa conférence de presse de veille de match, Vincent Kompany a confirmé qu'il attendait une réaction de ses joueurs.

Le week-end dernier, le Bayern n'est pas parvenu à gagner contre Mayence (partage 2-2). Ce n'est que la deuxième fois que cela se produit cette saison. Il s'agira donc de rectifier le tir demain. Mais Manuel Neuer, Nicolas Jackson, Konrad Laimer, Joshua Kimmich et Sacha Boey ne seront pas de la partie.

"On sent qu’il faut réagir. Après la rencontre face à Mayence, j’ai dit qu'on ne pouvait pas dire qu’on ait fait un match parfait. On a encaissé un but sur coup de pied arrêté et un autre en contre-attaque ; Heidenheim espère la même chose demain. Vu nos occasions offensives, on aurait pu marquer trois, quatre, voire cinq buts. Il ne faut pas l’oublier. Si on avait rejoué ce match dix fois, on gagnerait probablement neuf fois", estime Vincent Kompany en conférence de presse.

Un dernier coup de collier avant la trêve

Le match de demain sera le dernier de 2025. Ensuite, le Bayern goûtera à une trêve bien méritée jusqu'au 11 janvier. Au grand soulagement de Kompany : "Pendant onze ans comme joueur professionnel et deux comme entraîneur, je n’ai pas eu de trêve hivernale, pas de vacances en Angleterre. On ne se rend pas compte à quel point c’est précieux par la suite, notamment pour maintenir son niveau d’énergie".

"Pour les joueurs de Premier League, c'est la routine ; ils ont même plus de matchs pendant cette période. Et ça continue jusqu’à la Coupe du monde. Je me souviens qu’en tant que joueur, je n’ai eu que six jours de repos en une année entière. Pour la santé physique et mentale, je comprends maintenant toute la valeur de ces vacances", poursuit Vince the Prince.



L'occasion de prendre du recul sur la saison jusqu'ici historique de ses hommes et d'intégrer les joueurs de retour de blessure, à l'image de Jamal Musiala. "J'ai commencé ici il y a un an et demi. Comme tous les entraîneurs du Bayern, j'ai dû relever le même défi : trouver le onze de départ idéal et gagner. Il s'agit de donner confiance et stabilité aux joueurs. Nous avons disputé la Coupe du Monde des Clubs et avons eu très peu de temps de repos. Nous avons donc décidé de conserver un effectif restreint et compétitif. Aujourd'hui, l'effectif s'élargit avec le retour des joueurs. Il était logique de faire confiance à tout le monde, y compris ceux qui ont performé en leur absence".