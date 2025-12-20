La RAAL pensait décrocher un point... mais craque encore en fin de match

Coup dur pour la RAAL en déplacement à Westerlo. Les Loups ont longtemps été menés, pensaient arracher un point... mais se sont inclinés en toute fin de rencontre.

Les fins de rencontres commencent à coûter cher à La Louvière. Et pour cette dernière avant les fêtes, les Loups ont encore une fois craqué dans la dernière ligne droite, s'inclinant en déplacement à Westerlo dans les derniers instants du match.

Le début de match aussi avait mal tourné pour la RAAL. Virevoltant, Allahyar Sayyadmanesh mettait la défense en grande difficulté, et l'un de ses ballons poussait Maxence Maisonneuve à pousser le ballon dans ses propres filets (5e, 1-0).

La RAAL craque encore

Le KVC Westerlo est au-dessus de La Louvière dans ce match et multiplie les raids, confirmant sa bonne forme après avoir battu Anderlecht et failli battre Genk. Mais à la mi-temps, Taquin réagit, faisant rentrer Ito et Gillot et secouant ses troupes. Dario Benavides touchait notamment le poteau (47e), Lapage devait sauver Westerlo sur la ligne (51e).

Méritoirement, c'est à la 88e minute que la RAAL finit par égaliser via Mamadou Fall : trouvé par un centre de Gillot, il place sa tête au fond des filets. Malheureusement pour les Loups, ils craqueront sur une véritable merveille de Mebude quelques minutes plus tard (2-1, 90e).



Avec cette défaite, La Louvière reste dans les tréfonds du classement, à la 14e place, six points devant le Cercle de Bruges. OHL, cependant, peut se détacher des Loups en cas de bon résultat.