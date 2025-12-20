La RAAL pensait décrocher un point... mais craque encore en fin de match

Photo: © photonews

Coup dur pour la RAAL en déplacement à Westerlo. Les Loups ont longtemps été menés, pensaient arracher un point... mais se sont inclinés en toute fin de rencontre.

Les fins de rencontres commencent à coûter cher à La Louvière. Et pour cette dernière avant les fêtes, les Loups ont encore une fois craqué dans la dernière ligne droite, s'inclinant en déplacement à Westerlo dans les derniers instants du match.

Le début de match aussi avait mal tourné pour la RAAL. Virevoltant, Allahyar Sayyadmanesh mettait la défense en grande difficulté, et l'un de ses ballons poussait Maxence Maisonneuve à pousser le ballon dans ses propres filets (5e, 1-0).

La RAAL craque encore 

Le KVC Westerlo est au-dessus de La Louvière dans ce match et multiplie les raids, confirmant sa bonne forme après avoir battu Anderlecht et failli battre Genk. Mais à la mi-temps, Taquin réagit, faisant rentrer Ito et Gillot et secouant ses troupes. Dario Benavides touchait notamment le poteau (47e), Lapage devait sauver Westerlo sur la ligne (51e).

Méritoirement, c'est à la 88e minute que la RAAL finit par égaliser via Mamadou Fall : trouvé par un centre de Gillot, il place sa tête au fond des filets. Malheureusement pour les Loups, ils craqueront sur une véritable merveille de Mebude quelques minutes plus tard (2-1, 90e).


Avec cette défaite, La Louvière reste dans les tréfonds du classement, à la 14e place, six points devant le Cercle de Bruges. OHL, cependant, peut se détacher des Loups en cas de bon résultat. 

 Classement T P G P P B = Forme
1. Union SG Union SG 0-0 19 39 11 6 2 33-11 22 P G P P P
2. FC Bruges FC Bruges 18 35 11 2 5 29-18 11 P G P P G
3. Anderlecht Anderlecht 18 34 10 4 4 25-18 7 G G G P G
4. STVV STVV 18 33 10 3 5 27-22 5 G G G G P
5. KV Malines KV Malines 18 30 8 6 4 24-20 4 P G P G G
6. Standard Standard 19 27 8 3 8 17-21 -4 P G G P G
7. KRC Genk KRC Genk 19 25 6 7 6 24-26 -2 P G P P P
8. Westerlo Westerlo 19 24 6 6 7 28-28 0 P P G P G
9. Zulte Waregem Zulte Waregem 0-0 19 24 5 9 5 25-25 0 P P P P P
10. Antwerp Antwerp 18 23 6 5 7 20-18 2 G P G G G
11. La Gantoise La Gantoise 18 23 6 5 7 25-27 -2 P P P P P
12. Charleroi Charleroi 19 21 5 6 8 21-25 -4 P P P P P
13. OH Louvain OH Louvain 18 19 5 4 9 19-27 -8 G P P P G
14. RAAL La Louvière RAAL La Louvière 19 19 4 7 8 15-21 -6 P P P P P
15. Cercle de Bruges Cercle de Bruges 18 13 2 7 9 22-29 -7 P P P P P
16. FCV Dender EH FCV Dender EH 19 12 2 6 11 15-33 -18 G P G P P
Jupiler Pro League

 Journée 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
FC Bruges FC Bruges 21/12 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 21/12 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 21/12 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 21/12 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
