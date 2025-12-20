Le nouveau talent d'Anderlecht vient... d'Ukraine : "Je rêve du Lotto Park"

Victoire logique des RSCA Futures face aux Francs Borains. Grâce à une première période maîtrisée et un Alexander De Ridder étincelant.

Du haut de ses 17 ans, Alexander De Ridder a marqué les esprits. Il a couronné son gros match par un superbe but en pleine lucarne. "Ce sont des semaines très chargées", a-t-il reconnu. "Je suis en pleine période d’examens et nous jouons beaucoup de matchs. Parfois c’est un peu fou, mais j’essaie de gérer tout ça du mieux possible."

Malgré les compliments, De Ridder garde la tête froide. "Je garde les pieds sur terre. J’aime jouer au football et je laisse l’avenir venir à moi", explique-t-il. "Bien sûr, je rêve de l’équipe première et du Lotto Park, mais ne me demande pas quand ou si ça arrivera. Tant que je peux jouer, je suis heureux."

Son but n’est pas arrivé par hasard. "Mon père me dit depuis longtemps que je dois tenter plus souvent ma chance de loin", sourit-il. "Ma plus grande qualité, c’est de récupérer les ballons et de jouer simple… mais visiblement, j’ai une bonne frappe."

De Ridder est né à Kiev

Détail intéressant : il est né en Ukraine. Son père, David, apporte quelques précisions. "Sa maman est ukrainienne, c’est pour ça qu’Alexander est né à Kiev. Il a une très bonne technique, une belle intelligence de jeu et il est fort physiquement. C'est une meilleure version de moi."



Samedi, les Futures vont à Courtrai. Mais pas question de s'enflammer, son père prévient. "Alexander continuera à se sacrifier pour l’équipe. C’est un joueur collectif."