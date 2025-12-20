Promise David sur sa lancée, Leysen pas à son avantage : les notes de l'Union contre Zulte Waregem

L'Union Saint-Gilloise a assuré l'essentiel en s'imposant 2-0 contre Zulte Waregem. La prestation d'ensemble n'était pas bien fameuse, voici les notes des joueurs.

Scherpen (6) : le géant néerlandais aurait pu avoir du boulot en première mi-temps, mais Zulte Waregem a galvaudé ses deux occasions : aucune intervention à sortir. Pas plus de travail par la suite mais une cleansheet qui fait plaisir, la première depuis la victoire à Galatasaray.

Sykes (5) : loin d'être irréprochable sur les rares sorties du Essevee dans le premier acte. Un dégagement plein axe qui amène la première occasion, un marquage très lâche sur la deuxième. Loin d'être aussi rassurant que Mac Allister malgré sa présence sur phase arrêtée, presque synonyme de nouveau but pour lui.

Burgess (6) : deux dégagements en plein vers le banc de Zulte Waregem pour le lancer dans le match. Quelques duels de costaud face à Ementa.

Leysen (4,5) : ses relances n'ont pas aidé à fluidifier le jeu de l'Union. Enormément de ballons cédés à l'emporte-pièce sur son flanc et plusieurs fois pris de vitesse par Erenbjerg.

Khalaili (6) : longtemps atteint par l'apathie générale ; beaucoup moins d'initiative qu'à l'accoutumée, des percées plus brouillonnes. Mais une présence dans le rectangle qui devient de plus en plus intéressante : un but annulé sur corner et le 2-0 finalement inscrit après s'être bien arraché dans le rectangle.



Van de Perre (6) : un match assez sérieux de sa part avec de l'impact et quelques ouvertures pour aérer le jeu, sans sortir de la mêlée pour autant.

Rasmussen (5) : une carte à jouer vu la présence de Schoofs sur le banc et l'absence de Zorgane. Mais une prestation assez discrète de sa part, peu d'influence sur le jeu saint-gillois.

Niang (6,5) : retombé dans ses travers en jouant trop vers l'arrière dans un premier temps. Mais les deux plus actions les plus nettes de l'Union de plein jeu viennent de belles accélérations de sa part sur le flanc, suivies de deux bons centres. Giger a failli en profiter juste avant la mi-temps, Khalaili l'a finalement fait dans le deuxième acte.

Ait El Hadj (6) : à défaut d'apporter de la fluidité au jeu de son équipe, il se sera montré parmi les plus volontaires pour se démarquer en première mi-temps. Récompensé par un assist sur le but de Promise David.

Giger (5,5) : sa titularisation devait amener de la créativité par rapport au profil de Kevin Rodriguez. Résultat : 8 ballons touchés en première mi-temps, même si l'un d'eux a failli se traduire en but (le gardien de Zulte Waregem en a décidé autrement). Un assist qui n'a finalement pas compté sur le but annulé de Khalaili sur corner.

David (7) : pendant très longtemps l'un de seuls points de chute des longs ballons unionistes. Le Canadien continue à monter en puissance : c'est encore lui qui a ouvert le score, avant de terriblement peser sur la défense du Essevee en deuxième mi-temps.